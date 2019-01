Rakete trifft 18-Jährigen am Bauch

Abgebrannt am Steinberg-Kreisel: Diese Warnbake hat die Silvesternacht nicht überstanden. Ebenso ein am Kreisel platzierter Tannenbaum, der komplett in Flammen aufgegangen ist.

Dietzenbach – Der Steinberg-Kreisel ist in der Silvesternacht Mittelpunkt von Freud und Leid. Während auf der einen Seite viele ausgelassen das neue Jahr begrüßen, schlagen Unverbesserliche über die Stränge. Von Ronny Paul

Nach Schätzung der Polizei haben sich zum Jahreswechsel am Kreisel rund 70 bis 80 Menschen versammelt. Darunter auch eine Gruppe Jugendlicher, die – wie auf Facebook zu sehen – zur Begeisterung der Anwesenden eine Tanz-Choreografie aufführt.

Das Kontrastprogramm erlebt der 18-jährige Max Imhof, der mit seinen Freunden auch zu Fuße der Ratte-Ludwig-Skulptur feiert. Er habe unweit des Ludwigs eine Knall-Batterie anzünden wollen, als er eine Rakete auf sich zufliegen sieht. „Ich habe noch schnell mein Gesicht weggedreht“, schildert der Dietzenbacher. Im nächsten Moment ist der Flugkörper auf seinem Bauch explodiert. „Ich war zwei Minuten in Schockstarre, habe alles fallengelassen. Ich wusste nicht, was abgeht.“ Imhofs Freunde eilen sofort zu ihm und kümmern sich. Ein vier bis fünf Zentimeter großes Brandloch in seinem Pullover und leichte Verbrennungen am rechten Oberschenkel sind nicht alles: Seit dem Moment hat der 18-Jährige ein Knalltrauma, kann kaum auf dem linken Ohr hören. An Neujahr besucht er die Frankfurter Uniklinik und bekommt Kortisontabletten gegen das konstante Piepsen verschrieben. „Ist das bis Freitag nicht weg, muss ich stationär behandelt werden“, berichtet Imhof, der vermutet, dass jemand die Rakete in der Hand gezündet hat. Eine Anzeige gegen Unbekannt stellt er nicht: „Da kommt nichts bei raus.“

+ Geschenkkorb für Brandschützer: Erster Stadtrat Dieter Lang besucht die Feuerwehr auf der Wache. © Dreger Nicht der einzige Fall von unverantwortlichem Verhalten in der Silvesternacht: Um 0.07 Uhr geht auf der Dietzenbacher Wache der erste von vielen Anrufen ein: „Raketenschüsse auf Menschen – Brand am Ludwigkreisel“, informiert der stellvertretende Dienstellenleiter Thomas Eck. Als die Streife vor Ort ankommt, ist der Tannenbaum am Kreisel schon abgebrannt. Um 0.20 Uhr schießen Heranwachsende eine Rakete auf ein Feuerwehrauto. Diese nimmt die Polizei darauf in Gewahrsam und bringt sie nach Hause. In den kommenden Tagen haben die beiden jungen Männer laut Eck mit einem Bußgeld in dreistelliger Höhe zu rechnen.

Um 1.11 Uhr brennt eine Warnbake unweit des Steinberg-Kreisels. Als Polizei und Feuerwehr erneut dort auftauchen, fliegen Böller von einem Balkon an der Offenbacher Straße auf die Einsatzkräfte. Diese können laut Eck zwei Männer schnell lokalisieren und eindringlich ermahnen.

Gegen 0.17 Uhr wird ein weiterer Dietzenbacher am Gustav-Heinemann-Ring von einer Rakete im Nacken getroffen, erleidet leichte Verbrennungen und muss ins Krankenhaus. Von einer Anzeige habe der Mann allerdings abgesehen, berichtet Eck, da es sich bei der in der Hand gezündeten Rakete um „ein Versehen“ gehandelt habe. „Ansonsten“, sagt Eck, sei es aus polizeilicher Sicht eine „unspektakuläre Silvesternacht gewesen“.

Die Freiwillige Feuerwehr, bei der 23 Ehrenamtler zum Jahreswechsel in Wachbereitschaft sind, hat bereits vor Mitternacht den ersten Einsatz: ein Mülleimerbrand. Zum Einsatz am Steinberg-Kreisel kurz nach Mitternacht schreibt Feuerwehrsprecher Oliver Schuster: „Da vor Ort unkontrolliert Feuerwerkskörper abgebrannt wurden und sich Personen gegenseitig damit beschossen, entschied der Einsatzleiter, den Einsatz umgehend abzubrechen.“ Bis 2.45 Uhr rückt die Feuerwehr noch zu weiteren fünf Einsätzen aus. Schuster: „In der Regel brannten Mülleimer oder Unrat im Freien.“

Zuvor hatten Bürgermeister Jürgen Rogg und Erster Stadtrat Dieter Lang die Brandschützer auf der Wache an der Rodgaustraße besucht und sich damit für deren Engagement mit kleinen Präsenten bedankt.