Brand in Pension: Keine Hinweise auf Gewaltverbrechen

Dietzenbach - Bei einem Feuer in einem Appartement an der Max-Planck-Straße verletzt sich ein 63-Jähriger schwer. Der Mann, der mittlerweile im Offenbacher Sana-Klinikum liegt, schwebt in akuter Lebensgefahr. Von Ronny Paul und Christian Wachter

Die Polizei hat nach bisherigen Ermittlungen keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Laute Sirenen sind am Mittwochabend in der Altstadt zu hören. Bürger fragen sich, was geschehen ist. Auch im sozialen Netzwerk Facebook starten sofort Spekulationen. Bei der Freiwilligen Feuerwehr geht gegen 21.45 Uhr ein Alarm ein:Feuer in der Max-Planck-Straße. Bereits bei der Anfahrt wird den Ehrenamtlichen klar, dass es um Leben und Tod geht. Der Funk meldet: „Menschenleben in Gefahr“. Als die Einsatzkräfte am ehemaligen Hotel Garni International unweit des alten Bahnhofs und der Wohnblocks an der Messenhäuser- und Robert-Koch-Straße ankommen, steigt dichter schwarzer Rauch aus einem Zimmer im ersten Stock. „Die meisten Bewohner hatten das Gebäude verlassen, es war aber unklar, wie viele Personen noch in den Zimmern zurückgeblieben waren“, sagt der Dietzenbacher Feuerwehrsprecher Oliver Schuster. Drei Trupps mit Atemschutz eilen ins erste Obergeschoss und finden in dem in Flammen stehenden Appartement einen bewusstlosen Bewohner. Den Mann retten die Einsatzkräfte über den Balkon mittels einer Drehleiter. Der vom Feuer schwer gezeichnete Mann soll eigentlich mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Ludwigshafen geflogen werden. Der Helikopter kann aber wegen der Witterungsverhältnisse in Gießen nicht starten. „Piloten müssen eine gute Sicht haben, um navigieren zu können“, sagt Schuster. Daher bringen Sanitäter den Mann mit einem Rettungswagen in die Verbrennungsklinik des Offenbacher Sana-Klinikums.

Dass Ludwigshafen überhaupt infrage gekommen wäre, habe damit zu tun, dass es nicht viele Kliniken gebe, die Betten und Personal für Menschen mit solch schweren Brandverletzungen zur Verfügung stellen könnten, erläutert Schuster. Der Hubschrauber hätte etwa 15 Minuten gebraucht, um von Gießen nach Dietzenbach zu fliegen. Das Brandopfer, das auch wegen schwerer Rauchgasvergiftung in akuter Lebensgefahr schwebt, zu identifizieren sei aufgrund der Schwere der Verbrennungen zunächst nicht möglich gewesen, schildert Dietzenbachs stellvertretender Polizeidienststellenleiter Thomas Eck. Daher seien die Beamten erst einmal davon ausgegangen, dass es sich um einen 63-jährigen gebürtigen Zittauer handelt, der dort schon länger ein Einzimmerappartement angemietet hat. Die Kriminalpolizei hat bislang keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gefunden. Aktuell gehen die Brandursachenermittler davon aus, dass das Feuer durch eine Fahrlässigkeit entstanden ist – etwa durch eine brennende Zigarette oder eine aufs Bett gefallene Nachtischlampe. Zunächst heißt es vonseiten der Polizei, die Kreisstadt habe teilweise Wohnungen in dem ehemaligen Hotel als Unterkunft angemietet. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Kreisstadt hat dort früher zeitweise zwei bis drei Zimmer zur Unterbringung von Obdachlosen angemietet. Doch dies ist schon mehr als drei Jahre her.

Seit Mai 2010 gehört das Gebäude mit Einzelappartements Thomas Richter, der auch die Wohnanlage an der Robert-Koch-Straße besitzt. Er vermietet im ehemaligen Hotel laut Eck günstigen Wohnraum. Die Feuerwehr rettet vier weitere Menschen aus dem Gebäude und übergibt sie dem Rettungsdienst. 13 weitere Personen dürfen nach der Untersuchung der Helfer wieder in ihre Wohnungen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro, das Feuer hat laut Feuerwehr nicht auf die umliegenden Räume übergegriffen. Die Freiwillige Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften im Einsatz. Der Rettungsdienst entsandte drei Notärzte, drei Rettungswagen und den Organisatorischen Leiter vor Ort. Die Betreuung der Anwohner und die Versorgung der Einsatzkräfte unterstützten Mitarbeiter des Ortsvereins des Deutschen Roten Kreuzes. Ebenso kam der Betreuungsbus des Kreises Offenbach.