Gas und Bremse verwechselt: Auto überschlägt sich

Dietzenbach - Nachdem eine 78-jährige Autofahrerin am Donnerstag kurz nach 15 Uhr das Parkhaus eines Einkaufscenters verlässt, um auf die Velizystraße abzubiegen, verwechselt sie wahrscheinlich das Gas- mit dem Bremspedal und fährt quer über die Straße. Ihr Auto überschlägt sich.

Nach wenigen Metern kam die BMW- Lenkerin von der Fahrbahn ab, zerstörte einen Netzknotenpunkt und krachte in einen Baum hinein. Der Baum bog sich so stark, dass er eine geparkte A-Klasse auf der Königsteiner Allee und einen Zaun beschädigte. Das Auto der Unfallverursacherin überschlug sich und blieb auf der rechten Spur, entgegen der Fahrtrichtung, liegen. Die Dietzenbacherin wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 12.800 Euro. Zeugen können sich bei der Wache in Dietzenbach unter 06074/8370 melden. (kl)

Archivbilder

