Brutaler Raub: Mehr als 30 Hinweise nach TV-Ausstrahlung

Dietzenbach - Eine alte Dame wird Opfer eines brutalen Angriffs in Dietzenbach in der Dreieichstraße. Als sie aus der Ohnmacht erwacht, stellt sie fest, dass sie ausgeraubt wurde. Zudem hat der Täter eine beängstigende Botschaft hinterlassen. Dieser Fall war gestern Abend Thema der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“.

Das ZDF berichtet gestern Abend in der Sendung „Aktenzeichen XY“ in einem Filmbeitrag von dem Raubüberfall auf eine Seniorin, der sich am 19. März 2016 in ihrer Wohnung an der Dreieichstraße ereignet. Durch die Übertragung wurden neue Details des Falles bekannt: Demnach wurde das zur Tatzeit 80 Jahre alte Opfer in dem Mehrfamilienhaus beim Aufschließen ihrer Wohnungstür überraschend von hinten gepackt. Der Räuber hielt ihr den Mund zu. Die Frau wurde ins Bad gedrängt, wobei sie das Bewusstsein verlor. Als sie später aus der Ohnmacht erwachte, stellte sie fest, dass sie ausgeraubt wurde. Neben 2000 Euro und Schmuck waren auch seltene Münzsammlungen verschwunden (siehe Foto unten). Zudem hatte der Räuber zwei Schranktüren mitgenommen und auf Sofa und Spiegel die Botschaft „TOT“ hinterlassen.

+ Unter anderem nahm der Räuber diese seltenen Münzen mit. © Polizei Durch die Übertragung bei „Aktenzeichen XY“ erhoffen sich die Ermittler in Offenbach neue, verwertbare Hinweise, die zur Ergreifung des brutalen Täters führen. Seit Ausstrahlung des Beitrags sind am Hinweistelefon der Offenbacher Ermittler mehr als 30 Anrufe eingegangen, wie Polizeisprecherin Andrea Ackermann erklärte. Diese Anrufe kamen nicht nur von Menschen aus Region, auch bundesweit habe es neue Hinweise gegeben. Selbst die ZDF-Redaktion habe mehrere E-Mails zu dem Dietzenbacher Raubüberfall gegeben.

Den TV-Beitrag finden Sie in der ZDF-Mediathek. „Diese Anzahl an Hinweise zeigt die große Anteilnahme der Menschen“, sagt Ackermann und hofft nun, dass die Hinweise zur Lösung des Falles beitragen. „Die Hinweise müssen wir nun natürlich erst einmal sorgfältig prüfen“, meint Ackermann. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei bitten Zeugen und Mitwisser auch weiterhin, sich auf der Hinweis-Hotline unter 069/8098-1234 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Für Hinweise, die zur Ermittlung und Ergreifung des Täters führen, gibt es eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro. Einen ausführlichen Bericht zu diesem Thema lesen Sie morgen in der gedruckten Ausgabe der Offenbach-Post sowie auf op-online.de. (dani)