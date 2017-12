Brutaler Überfall: Umfangreiches Spurenmaterial

Dietzenbach - Weil er fünf Jugendliche in der S-Bahn darauf aufmerksam gemacht hatte, dass sie ihre Füße von den Sitzpolstern zu nehmen haben, ist ein 42-Jähriger von der Gruppe ins Krankenhaus geprügelt worden.

Dieser Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 1. auf den 2. Dezember am S-Bahnhof Steinberg. Sprecherin Andrea Ackermann vom Polizeipräsidium Südosthessen berichtet auf Nachfrage, dass vier von fünf Tatverdächtige ermittelt sind, der weitere Täter sei bislang unbekannt. Auch dauern die Ermittlungen wegen des „umfangreichen Spurenmaterials“ noch an. So lägen etwa die Ergebnisse der Blutuntersuchungen noch nicht vor. Ackermann sagt auf Nachfrage, das Bildmaterial der Videoaufzeichnungen sei gesichert und werde ausgewertet.

Die Offenbacher Kriminalpolizei und der gemeinnützige Verein zur Unterstützung von Kriminalitätsopfern, der Weiße Ring, hätten bereits Absprachen getroffen und werden dem 42-Jährigen Angebote in Sachen Opferschutz unterbreiten. Ein Termin sei bereits vereinbart, berichtet Ackermann. Das Opfer verließ zusammen mit der Gruppe die S-Bahn an der Station Steinberg und wurde von der Gruppe angegriffen. Die 17- bis 20-Jährigen hätten auch auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen und ihm das Handy weggenommen, wobei der 42-Jährige laut Polizei erheblich verletzt worden sei. (ron)

