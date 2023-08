Buchhändlerin Jutta Schmitt bedankt sich bei zahlreichen Unterstützern

Von: Anna Scholze

In neuen Räumen: Jutta Schmitt ist mit dem Standort ihres Buchladens zufrieden. Hat dieser doch etwa den Vorteil, dass das ihr Geschäft nun einen eigenen Kundenparkplatz hat. © ans

Als im Februar bekannt wurde, dass „Bücher bei Frau Schmitt“ den sogenannten Roten Platz verlassen muss ging durch Dietzenbach ein Aufschrei. Am Ende wendet sich jedoch alles zum Guten und heute ist die Buchhandlung in der Bahnhofsstraße. Inhaberin Jutta Schmitt bedankt sich nun bei ihren zahlreichen Unterstützern.

Dietzenbach – Jutta Schmitt ist von der Unterstützung der Dietzenbacher immer noch überwältigt. Als im Februar bekannt wurde, dass sie mit ihrem Geschäft „Bücher bei Frau Schmitt“ aus den bisherigen Räumlichkeiten „Am Stadtbrunnen“ raus muss, ging ein Aufschrei durch die Kreisstadt (wir berichteten). So fanden sich etwa 80 Bürger zusammen, die gegen die Kündigung des Vermieters demonstrierten. „Auch gab es zahlreiche Menschen, die bei der Stadt mit Briefen und Unterschriftenlisten auf das Problem aufmerksam gemacht haben“, erinnert Schmitt sich zurück. Dabei sei es den Menschen nicht allein um ihr Geschäft gegangen, sondern auch um die Entwicklung am sogenannten Roten Platz. Schließlich hatte das Gerücht die Runde gemacht, dass ein Wettlokal das Buchgeschäft ersetzen soll. Was jedoch, wie berichtet, aufgrund der Nutzungsvorschriften im Bebauungsplan an dieser Stelle nicht möglich ist.

Jutta Schmitt, aber auch ihre Unterstützer, konnten schließlich im März aufatmen. Für den beliebten Buchhandel hatten sich neue Räumlichkeiten in der Bahnhofsstraße gefunden. So ist „Bücher bei Frau Schmitt“ seit Mai an jener Stelle, an der zuvor die Versicherung Barmenia zu finden war. „Als ich von meiner Kündigung erfahren habe, habe ich mich sofort auf die Suche nach einer Alternative gemacht“, erzählt Schmitt. Dabei habe sie erfahren, dass Barmenia-Chef Cebrail Ceyran sich nach einem neuen Standort umschaut. „Ich bin ihm wirklich dankbar, dass er uns schon in die Räume gelassen hat, bevor er selbst umgezogen ist“, macht die Buchhändlerin deutlich. Der Umzug in die neuen Räume hätte sonst aufgrund der Kündigung des alten Ladens zu Ende April zeitlich nicht funktioniert. Ceyran habe zudem große Geduld bewiesen. Denn noch während er in seinem Büro gearbeitet hat, haben Handwerker einen Durchbruch zum Raum rechts neben der Eingangstür gemacht. „Wir hatten zwar eine Schutzfolie, dennoch waren die Umzugskartons von ihm alle verstaubt“, berichtet die Gewerbetreibende.

Cebrail Ceyran ist dabei nicht der einzige, der sie beim Umzug ihres Geschäftes unterstützt hat. So hätten das Bauunternehmen Kratz sowie die Raumausstattung Löhr und der Malerbetrieb Lehr alle ihre Termine nach hinten verschoben, um die Arbeiten im Buchladen rechtzeitig fertig zu bekommen. Mitangepackt habe etwa auch eine ehemalige Praktikantin, die für ihren Einsatz am Ende noch nicht einmal einen Gutschein haben wollte, führt Schmitt weiter aus. Von einer Kundin habe sie einen Korb mit Süßigkeiten als Nervennahrung bekommen. „Und auch acht Wochen nach der Eröffnung kamen viele Geschenke und Blumen bei uns an“, erzählt die Unternehmerin. Dabei wolle sie sich bei allen bedanken, die ihr in den vergangenen Monaten geholfen, aber auch Mut zugesprochen haben. „Wir wussten, dass die Menschen die Buchhandlung schätzen, aber wie sehr, wurde uns jetzt erst bewusst“, sagt Schmitt im Namen ihres Teams.

Die anfänglichen Befürchtungen aufgrund des Umzuges haben sich indes nicht bestätigt. Denn die Kunden fänden durchaus den Weg in die Bahnhofsstraße 28, in der bis 2018 bereits die traditionsreiche Buchhandlung Bernshausen beheimatet war, wie Schmitt informiert. Weiterhin habe das neue Geschäft den Vorteil, dass es dahinter einen Kundenparkplatz gebe und Fahrzeuge auch direkt davor abgestellt werden könnten.

In den früheren Geschäftsräumen der Dietzenbacher Unternehmerin wird hingegen in Kürze ein Gastronomiebetrieb eröffnen, wie der Sohn des Immobilienbesitzers Giovanni Hierl auf Nachfrage mitteilt. Dieser wolle seines Wissens nach Frühstück sowie Mittagessen mit warmen und kalten Speisen anbieten. Um wen es sich genau handele, wolle er hingegen nicht erzählen, da er nicht wisse, ob dies dem Mieter recht sei. Zudem entziehe es sich seiner Kenntnis, wann genau das Restaurant eröffnen werde. „Wir haben die Räume bereits vermietet, können aber nicht sagen, wann die Baumaßnahmen fertig sind.“ (Von Anna Scholze)