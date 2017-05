Strukturen und Kompetenzen prüfen

Dietzenbach - Eine Stabsstelle für die Müllentsorgung und ein alternatives Preissystem für die Fernwärme: Das sind Vorschläge, die innerhalb eines Treffens von CDU und Vertretern von Stadtwerken und Energieversorgung Dietzenbach entstanden sind. Von Barbara Scholze

Die Themen Müll und Fernwärme bewegen die Politik, geäußert haben sich dazu in den letzen Wochen vor allem die Oppositionsparteien. Nun hat auch der Vorstand der CDU die Initiative ergriffen und Vertreter der Geschäftsführung von Stadtwerken und der Energieversorgung Dietzenbach (EVD) zu einem „informellen Gespräch“ eingeladen. Es sei dabei recht schnell deutlich geworden, dass sich die Beteiligten der Situation sehr wohl bewusst seien, teilt Stephan Gieseler, Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes mit. „Wir haben viele Hinweise zur Behebung, zumindest jedoch zur Linderung der Problemfelder erhalten.“ Darüber hinaus sei vereinbart worden, weiterhin in enger Abstimmung an den Themen zu arbeiten.

Im Bereich der illegalen Müllentsorgung bedürfe es eines umfassenden Konzeptes. „Das Problem ist vielschichtig und lässt sich nicht durch die einfache Erhöhung der Anzahl von Müllbehältern im Stadtgebiet und an den Hot-Spots lösen“, so Gieseler. Dietzenbach brauche vielmehr eine eigens dafür eingerichtete Stabsstelle. Bearbeitet werden sollen dort alle Bereiche, von der Öffentlichkeitsarbeit bis zur Abstimmung mit den Ordnungskräften und der Entsorgungs-Koordinierung.

Nur mit Strukturen, einer Definition der Kompetenzen und der strikten Durchsetzung der Gefahrenabwehrverordnung könne die illegale Müllentsorgung effektiv bekämpft werden. „Die CDU Fraktion wird sich der Entwicklung eines solchen Konzepts annehmen“, sagt der Fraktionsvorsitzende Manuel Salomon.

Zum zweiten Besprechungsthema „Fernwärme“ stellt der Stadtverbandsvorsitzende Gieseler fest, dass immer noch viele Bürger die Fernwärmepreise als überhöht wahrnehmen würden. „Dies betrifft laut EVD vor allem Einfamilienhäuser, die zwischen 1970 und 1990 erbaut wurden.“ Der Austausch habe gezeigt, dass die Verbraucher besser und individueller beraten werden müssten. „Teilweise lassen sich hohe Abrechnungen durch eine Tarifumstellung und die Anpassung des Anschlusswertes sowie durch das Verbrauchverhalten vermeiden“, betont Gieseler.

Weiterhin diskutierte die Gruppe ein alternatives Preissystem. In die Entwicklung soll laut Lena Blazek, Geschäftsführerin der EVD, auch die IG Fernwärme mit einbezogen werden. „Es wird weitere Beratungsrunden geben“, kündigt Gieseler an.

Auch eine andere organisatorische Struktur der EVD regt die CDU an. „Die Fernwärmeversorgung könnte zum Beispiel über eine Anstalt öffentlichen Rechts geführt werden“, sagt Gieseler. Jedenfalls lohne es sich, diese Idee zu prüfen.

