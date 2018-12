Champagner-Stimmung im Rathaus

Dietzenbach - Während die angestrebte Städtepartnerschaft zwischen Kunming und Dietzenbach weiter unter den Stadtverordneten diskutiert wird, brachte Bürgermeister Jürgen Rogg eine positive Nachricht mit in den Sitzungssaal des Rathauses. Von Ronny Paul

Dietzenbach bekommt Geld aus dem Landesausgleichsstock. Auch wenn Bürgermeister Jürgen Rogg nicht prickelnde Getränke mit in den Haupt- und Finanzausschuss gebracht hatte, kam trotzdem Champagner-Stimmung bei den Stadtverordneten auf. DL/FW-UDS-Fraktionsvorsitzender Jens Hinrichsen fragte in Richtung Bürgermeister: „Wo ist der Champagner?“ Zuvor hatte der Rathauschef seine Ankündigung mit „kaltem Kaffee“ begonnen: Der Haushalt der Kreisstadt sei viele Jahre systematisch unterfinanziert. Daher hatte die Stadt Zuschüsse aus dem Landesausgleichsstock beantragt. Dieser dienst zur Unterstützung finanzschwacher Kommunen, die nicht in der Lage sind, ihren Haushalt anders auszugleichen.

Bis dahin also nichts Neues für die Stadtverordneten. Doch dann verkündete Rogg die gute Nachricht: „Völlig überraschend“ sei nun die Nachricht aus Wiesbaden ins Rathaus geflattert, dass Dietzenbach rund 4,2 Millionen Zuschüsse aus dem Landesausgleichsstock bekommt. Dieses Geld gebe es zwar nicht physisch – es wird angerechnet, berichtete Finanz-Fachbereichsleiter Axel Gehrig. Das heißt: Die rund 4,2 Millionen Euro können nicht in den schutzschirmrelevanten Haushalt einfließen.

Allerdings – und das ist für die Kreisstadt nicht minder bedeutend – wird die Summe als Tilgungsrate für die Hessenkasse verbucht. Somit bleibt der Kreisstadt zwischen 2019 und 2023 die jährliche Rate von 834 925 Euro erspart. Das Hilfsprogramm des Landes für verschuldete Kommunen soll diese vor steigenden Zinsen und somit einem hohen Finanzrisiko bewahren.. Das Land übernimmt auf einen Schlag alle Kassenkredite – vergleichbar mit einem Dispokredit im Privatem. In Dietzenbach sind das rund 53 Millionen Euro. Diese tilgt die Stadt in 30 Jahres-Raten – bei rund 25 Euro pro Einwohner pro Jahr. Den Restbetrag trägt das Land mit Hilfe auch von Bundesmitteln.

Bilder zum Dietzenbacher Weihnachtsmarkt Zur Fotostrecke

Ebenso stand die angestrebte Städtepartnerschaft mit der chinesischen Metropole Kunming wieder auf der Agenda. Wie berichtet, liegt ein Angebot der Freundschaftsstadt bereits vor, die Stadtverordneten müssen nur noch dem Antrag des Magistrats zustimmen. Allerdings hat die Grünen-Fraktion dazu einen Änderungsantrag eingebracht, der unter anderem den Punkt „In die Präambel soll aufgenommen werden, dass Bürger der Kreisstadt zu den Menschenrechten, der Pressefreiheit und der Rechtsstaatlichkeit stehen und das auch von Partnern erwarten“ beinhaltet. Der Grünen-Stadtverordnete Nils Steinheimer begründete das mit den Worten: „Wir wollen, dass aufgenommen wird, dass wir zu diesen Werten stehen“, denn jeder wisse, dass Menschenrechte in China eingeschränkt seien. Sein Fraktionskollege Rene Bacher verdeutlichte: „Nur weil wir David und nicht Goliath sind, wollen wir unsere Werte nicht verkaufen.“

Der fraktionslose Artus Rosenbusch kritisierte diesen Punkt der Grünen als erster: „Das ist eine politische Forderung, die keine Städtepartnerschaft vertragen kann.“ Auch CDU-Mann Stephan Gieseler verwies darauf, dass kein Funktionär in China dieses Papier dann unterschreiben würde. Gieseler machte deutlich, dass es bei einer Städtepartnerschaft nicht um den Staat, sondern um die Menschen gehe. Man könne im Rahmen der Zusammenarbeit „positive Aspekte unseres Rechtsstaates herausstellen und hervorheben“. Bürgermeister Jürgen Rogg stimmte seinem Amtsvorgänger zu und betonte darüber hinaus, dass der Volkskongress in China bereits grünes Licht für die Partnerschaft gegeben habe: „Auf der anderen Seite ist es ernst gemeint.“

Die SPD-Stadtverordneten Jerome Alex und Sabine Goeser strichen heraus, dass der Punkt für die Sozialdemokraten nicht akzeptabel sei. Alex sagte, seine größte Sorge seien die hohen Reisekosten, doch er sehe keinen Schaden darin, es nicht zu versuchen.

Vonseiten der Dietzenbacher, die im Frühjahr mit auf der Bürgerreise in China waren und vonseiten des „Vereins für internationale Beziehungen“ gibt es, entgegen der Befürchtungen mancher Stadtverordneter, positive Signale und die Bereitschaft, die Städtepartnerschaft zu pflegen.

Rubriklistenbild: © dpa