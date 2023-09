„Da wird es eskalieren“: Fernwärme-Streit im Spessartviertel geht weiter – Anwohner ratlos

Die EVD bleibt im Spessartviertel hart. Am Mittwoch könnte die Fernwärme in den Hochhäusern gekappt werden.

Dietzenbach – „Keine Wärme für den Rosenpark“ steht als Überschrift über einer Mitteilung der Energieversorgung Dietzenbach (EVD), ein gemeinschaftliches Unternehmen der Stadtwerke und der Energieversorgung Offenbach. Trotz monatelanger Verhandlungen hat die Hausverwaltung der fünf Hochhäuser im östlichen Spessartviertel ihre Schulden bei der EVD nicht bezahlt. Ein Ultimatum ist gestern abgelaufen. Die möglichen Folgen: gesperrte Leitungen, keine Heizung, kein warmes Wasser.

3 250 Menschen leben in dem Quartier und wären von der Maßnahme betroffen. Meist sind es Mieter, viele zahlen ihre Abschläge pünktlich an die Hausverwaltung FFM GmbH mit dem Geschäftsführer Marcel Haufschild an der Spitze. Dennoch kommt das Geld am Ende nicht dort an, wo es eigentlich hinfließen müsste. Offen sind immer noch 430 000 Euro bei der EVD, bezahlt in zwei Tranchen wurden bisher 92 000 Euro.

Anwohner ratlos: „Ich weiß nicht, was ich machen soll“

„Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir die Entscheidung zur Absperrung nun nicht treffen müssen“, sagt Guido Schick, Geschäftsführer des Energieversorgers, gestern auf Nachfrage. Zumal es auch viele Mieter treffe, die nichts verschuldet hätten. „Aber wir wissen ja nicht, was hinter den Kulissen los ist.“

Gestern Mittag wissen auch viele Bewohner noch nicht, was ihnen blüht. Auf die angedrohte Kappung der Fernwärme angesprochen, reagieren viele mit Schulterzucken, wenn sie denn aufgrund von Sprachbarrieren überhaupt verstehen, worum es geht. Viele entschuldigen sich dafür, kein Deutsch sprechen zu können. „Englisch?“ – „Nein, nur Rumänisch“, sagt eine Frau exemplarisch für viele. Eine 34-jährige Mutter, deren Tochter auf einer Wiese im Schatten der Hochhäuser spielt, kann es nicht fassen: „Was wollen die machen? Das geht doch nicht, viele haben kleine Kinder.“

Ein paar Meter weiter sitzt ein 50-Jähriger auf einer Bank und hält das Schreiben der EVD in der Hand, in dem die Kappung angekündigt wird. Er wirkt ratlos: „Ich weiß nicht, was ich machen soll“, er zahle seit 1977 immer pünktlich die Nebenkosten. Vorbereitet darauf, dass er nun erstmal ohne warmes Wasser und Heizung auskommen müsse, sei er nicht.

Fernwärme-Streit im Spessartviertel: „Ich würde die Hausverwaltung am liebsten verklagen“

Ein 24-Jähriger, der im Quartier aufgewachsen ist, regt sich sofort auf: „Ich würde die Hausverwaltung am liebsten verklagen.“ Es sei ja nicht erst seit gestern bekannt, dass „die so sind“. „Was machen die mit dem ganzen Geld?“, fragt er. „Die Aufzüge sind dauernd kaputt, und dann zahlen die noch nicht mal pünktlich.“ Nun hätte sie aber vollends übertrieben. „Ich bin auch nicht der einzige, der dieser Meinung ist, alle sind sauer auf die Hausverwaltung“, behauptet er.

Ein anderer sagt: „Wenn es so kommt, bekommt die Hausverwaltung Probleme.“ Die Menschen ließen sich nicht so abfertigen, „die gehen zu den Hausmeistern und der Hausverwaltung und beschweren sich – nicht einige, sondern Tausende“, vermutet der 27-Jährige, der ebenfalls im Viertel aufgewachsen ist. Er rechnet mit einer Eskalation.

Spessartviertel in Dietzenbach: Befürchtungen vor Eskalation

Das befürchtet auch Haufschild, Geschäftsführer der Immobilienverwaltung FFM: „Die werden Autos und Mülltonnen anzünden“ – das wäre in dem Quartier nicht das erste Mal. „Da wird es eskalieren.“ Er rate der Polizei, sich in Bereitschaft zu halten. Dennoch hoffe er auf „die Menschlichkeit der EVD“ und eine Einigung.

Dennoch hält er daran fest, heute ab 8 Uhr die Fernwärmepumpen in den Hochhäusern „aus Sicherheitsgründen“ abzuschalten, damit diese nicht trockenlaufen und kaputtgehen, „die kosten Hunderttausende“. Er habe am Montag einen Teil der Außenstände, 100 000 Euro, überwiesen, der Anwalt der Hausverwaltung habe zudem ein neues Angebot für eine Ratenzahlung gemacht: „Wir versuchen, zu verhandeln“, beteuert er. Zudem habe er der EVD einen Fristaufschub bis 5. Oktober vorgeschlagen. Bis dahin würde er 150 000 Euro zahlen, anschließend pro Monat 50 000 Euro, versichert Haufschild. „Ich glaube, damit sind sie zufrieden.“

Eine andere Möglichkeit bestehe darin, dass die Hausverwaltung ein Darlehen aufnehme, „dafür brauche ich aber die Zustimmung des Beirats“. Somit könne man alles auf einen Schlag begleichen und „die Bombe ist entschärft“, sagt Haufschild.

Am späten Nachmittag fließt dann doch noch Geld

Noch im Laufe des Dienstags hätte die Hausverwaltung Signale geben können, dass etwas in Bewegung komme: „Herr Haufschild hatte mitgeteilt, dass er am Sonntag weitere 100 .000 Euro überwiesen habe, die sind aber bisher nicht eingegangen, also müssen wir an unserer Entscheidung festhalten“, sagt Schick. Darüber hinaus gebe es nach wie vor keine Vereinbarung zu der von der EVD angebotenen Ratenzahlung der Schulden. „Herr Haufschild stiftet gern Verwirrung“, mal sage er, er berufe eine Erbbauberechtigtenversammlung ein und mache es nicht, mal sage er, er zahle, und es fließe kein Geld, stellt Schick fest.

Auch Bettina Buchert, ebenfalls Geschäftsführerin der EVD, betont, allein schon aus rechtlicher Sicht müsse man die Leitungen jetzt kappen. „Auch wegen der Gleichbehandlung gegenüber der großen Mehrzahl unserer Kunden, die regelmäßig und pünktlich ihre Abschläge bezahlen.“ Gesetzlich sei diese als „Ultima Ratio“ vorgesehen, eine Klage dagegen seitens der Eigentümer oder der Verwaltung sei ihres Wissens nach bisher nicht eingegangen.

Sperrung trotz weiterer Zahlung nicht vom Tisch

Mit einem zeitlichen Verzug von ein paar Stunden hätten die Bewohner also ab heute kein heißes Wasser mehr. „Wir gehen aufgrund der aktuellen Wetterlage nicht davon aus, dass derzeit geheizt wird“, betonten die beiden Geschäftsführer. Allerdings blieben nun die Wasserhähne und die Duschen kalt. Grundsätzlich gebe seit langer Zeit das Zahlungsverhalten von Haufschilds Verwaltungsgesellschaft „großen Anlass zur Sorge“. Entsprechend sei die FFM GmbH am 11. August letztmalig zur Zahlung aufgefordert worden, am 23. August sei die schriftliche Mitteilung zur Sperrandrohung für den 6. September versandt worden.

Am späten Nachmittag kommt gestern noch einmal Bewegung in der Sache. Laut EVD ist weiteres Geld geflossen, rund 87 000 Euro. Damit sei die Sperrung aber noch nicht vom Tisch, heißt es. Die Anwälte beider Parteien würden weiter über etwaige Ratenzahlungen verhandeln. Bis Redaktionsschluss gab es vonseiten der EVD keine Entwarnung.