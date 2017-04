Dämmplatten illegal entsorgt

Diese Dämmplatten hat die MEG an den Depot-Containern an der Assar-Gabrielsson-Straße entdeckt.

Dietzenbach - Um die Kreisstadt sauber zu halten und illegale Abfallablagerung zu kontrollieren, ist die Mobile Einsatzgruppe (MEG) der Stadtwerke Entsorgungs Service GmbH (SES) täglich im Stadtgebiet unterwegs.

Die Entsorgungs- sowie Personal- und Fahrzeugkosten tragen die Städtischen Betriebe. Können die Täter allerdings stichfest ermittelt werden, werden die Entsorgungskosten von diesen verlangt sowie Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die MEG-Truppe ist am Donnerstag wieder fündig geworden. Am Depot-Container-Standort in der Assar-Gabrielsson-Straße hat sie eine große Menge an Dämmplatten gefunden. Wer detaillierte Hinweise (Tattag, Tatzeit, Autokennzeichen, Täter) zu dem aktuellen Fall nennen kann, der meldet dies der Abfallberatung der Städtischen Betriebe unter Tel.: 0800/6645805 oder an abfallberatung@dietzenbach.de. (ron)