Dauerärger um Dietzenbacher Dreckecken

Von: Niels Britsch

Teilen

Ein Anwohner beschwert sich, dass es an der Müllsammelstelle in der Dreieichstraße immer wieder zu illegalen Ablagerungen komme. Auch wenn die Stadt dort regelmäßige aufräume, wie gestern festzustellen war. © p

Der Ärger um illegale Müllablagerung reißt nicht ab. Die Stadt hingegen sieht keinen erneuten Anstieg des Problems.

Dietzenbach – Die Brache erblüht, überall zeigen sich zarte Knospen an den Pflanzen, erste Blüten sind zu sehen das zarte Grün der frisch sprießenden Blätter und des Grases dominiert auf dem Gelände. Doch nicht alle Farbentupfer auf der Brachfläche an Idsteiner Straße und Velizystraße schräg gegenüber des Kreishauses sind Ausdruck des frisch erwachenden Frühlings, denn viele der auffälligen Farbpunkte sind menschliche Hinterlassenschaften, die dort eigentlich nicht hingehören. Ob Mülltüten, Plastik- und Glasflaschen, Verpackungen, Papierreste oder gar ein reifenloser Fahrradrahmen: Die Fläche scheint für viele eine Art natürlicher Mülleimer zu sein.

Ein weiterer Leser hat indes den Zustand der Hecken in der Velizystraße dokumentiert. © Britsch

Und es ist nicht der einzige Schandfleck in Dietzenbach: Immer wieder beschweren sich Leserinnen und Leser über illegale Ablagerungen und überfüllte Müllsammelstellen: So beschwert sich ein Anwohner der Dreieichstraße über die dortige Müllabladestelle, die „seit seit Jahren ein Dauerbrenner“ sei. Bilder, die der verärgerte Dietzenbacher unserer Redaktion schickt, zeigen einen Altpapier-Container, vor dem sich Papier und Kartons stapeln. „Die Stadtverwaltung scheint nicht willens und fähig, der Sauerei ein Ende zu bereiten“, schimpft der Anwohner. „Kontakt zum Bürgermeister ist erfolglos.“ Die Stadt entferne zwar den Abfall regelmäßig, er fordert jedoch, dass die Verursacher mit „drastischen Strafen“ zur Rechenschaft gezogen werden. Denn bezahlen würden letztendlich die Bürger, „denen in regelmäßigen Abständen die Abgaben erhöht werden“.

Ein weiterer Leser schickt unserer Redaktion ebenfalls Bilder von Müll im Gestrüpp, den er bei einem Spaziergang an der Velizystraße entlang eines Gehwegs fotografiert hat. Er habe gehört, die Vermüllung dort sei „ein Dauerzustand“, auch er fordert eine konsequente Verfolgung der Müllsünder. „Bestimmt ist es möglich, zum Beispiel mit spontaner Präsenz des Ordnungsamtes in ziviler Kleidung zu gewissen Zeiten die Verursacher zu ermitteln“, glaubt er. Er wundert sich, dass die Beschäftigten der Städtischen Betriebe zwar die Hecken beschnitten, aber den Müll liegen gelassen hätten. „Es gibt Mittel und Möglichkeiten diese Vermüllung zu stoppen, dazu müsste man meines Erachtens die Besitzer der angrenzenden Märkte mit in die Verantwortung nehmen.“

Ein Blick der Redaktion auf die Hecken in der Velizystraße bestätigt, dass sich dort jede Menge Müll verfängt. © Britsch

Die Städtischen Betrieben hingegen können nicht bestätigen, dass derzeit die Müllproblematik zugenommen hat: Aus Sicht der Abteilung Abfallwirtschaft sei die Abfall-Situation nicht „hochgekocht“. Natürlich stelle die Vermüllung weiterhin ein Problem dar, den Verantwortlichen sei aktuell jedoch kein besonderes „schwerer“ Fall bekannt. Auch vermehrt illegale Müllablagerungen hat man bei den Städtischen Betrieben nicht gezählt, „bekanntermaßen nimmt jedoch das Littering saisonal aufgrund von besseren Wetterbedingungen generell zu“. Littering ist das englische Wort für Vermüllung und beschreibt das achtlose Wegwerfen oder Liegenlassen von Abfällen, meist im öffentlichen Raum.

Meldungen über illegale Ablagerungen an den Mängelmelder „werden zeitnah an die mobile Einsatzgruppe der Stadtwerke Entsorgung weitergeleitet“, so die Auskunft aus den Städtischen betrieben. „Auch hier sind keine vermehrten Meldungen zu verzeichnen.“ (Von Niels Britsch)