Der Verein Casablanca Club veranstaltet 50-plus-Tanzabende

Von: Lisa Schmedemann

Teilen

Über die Tanzfläche gleiten: Rund 40 Gäste haben zu Klassikern wie „Er gehört zu mir“ oder „Coco Jamboo“ getanzt. © Schmedemann

Spaß, Tanz und gute Gespräche in familiärer Atmosphäre – so lautet das Ziel des Vereins Casablanca Club. Im Fokus stehen dabei Tanzwillige jenseits des Alters von 50 Jahren, die der Vorstand mit Oldies und Evergreens aus der Jugend aufs Parkett bittet.

Dietzenbach - „Für diese Altersgruppe gibt es kaum Möglichkeiten, tanzen zu gehen“ findet Mitgründerin und Vorsitzende Longina Kuraszkiewicz-Moskwa. weil es keine gibt, schafft sie eben zusammen mit ihrem Vorstand einmal im Monat eine und lädt dazu in den Green Windows Pub im Capitol ein.

Der Ort des Geschehens ist dabei ganz bewusst gewählt. „Der Pub liegt zentral in Dietzenbach uns ist verkehrstechnisch sehr gut angebunden“, sagt die Vorsitzende. Schon als sich der Verein vor 2013 gegründet hat, hatten die Ehrenamtler das gemütliche Lokal als Veranstaltungsort erkoren. Doch Renovierungsmaßnahmen verzögerten die erste Ausgabe der Veranstaltungsreihe bis ins Jahr 2020. Und dann kam Corona. „Es war ein holpriger Start“, resümiert Kuraszkiewicz-Moskwa.

Im vergangenen Jahr seien die pandemiebedingten Unsicherheiten unter den Gästen noch zu spüren gewesen, doch allmählich kehrt die Normalität ein, wie sie schon zur Vereinsgründung angedacht gewesen ist: Mit einer guten Verteilung von ausreichend Tanzfläche und Sitzmöglichkeiten findet jeder der knapp 40 Besucher seinen Platz – ob gesellig am großen Tisch oder zu zweit vorm DJ-Pult, der mit der richtigen Beleuchtung seinen Teil zur Partystimmung beiträgt. Ausgelassen geht es auch am Tisch von Achim Kubik zu. Er ist zusammen mit seiner Frau Edith aus Frankfurt angereist, weil er die Partys im Pub für die gute Atmosphäre schätzt. „Wir kommen her, um Freunde zu treffen – und für die Musik“, sagt der 60-Jährige.

Und davon hat Raimund Bauer – als DJ Raimund kein Unbekannter – genügend in petto. Einen seichten Einstieg gibt es mit Marianne Rosenbergs Schlagerklassiker „Er gehört zu mir“ von 1975, doch auch der „Coco Jamboo“ von der Eurodance-Gruppe Mr. President aus dem Jahr 1996 sorgt für eine volle Tanzfläche. DJ Raimund, der 22 Jahre in der „Waldesruh“ in Heusenstamm in diesem Spektrum aufgelegt hat, kennt seine „Stammkundschaft“ im Casablanca-Club. „Später am Abend geht es wieder zu den Schlagern über“, verrät er. Zwischendurch wird Walzer und Foxtrott getanzt, auch eine Freestyle-Gruppe lässt sich nicht zweimal bitten. Edith Kubik wirbelt unterdessen mit verschiedenen Tanzpartnern und -partnerinnen übers Parkett. „Eifersucht? So etwas gibt’s hier nicht“, sagt ihr Mann Achim. „Wir sind alle Tanzpartner und haben einen schönen Abend.“ Die Dietzenbacherin Petra Schäfer ergänzt: „Ich habe schon vor 30 Jahren zur Musik von Raimund getanzt – es macht einfach Spaß.“ Sie begrüßt, dass der Verein diese Möglichkeit bietet. „Es gibt aber auch Besucher, die sich über den Eintrittspreis von zehn Euro gewundert haben“, erzählt Longina Kuraszkiewicz-Moskwa. Die Vorsitzende hat dafür aber eine schnelle Antwort parat: „Wir zahlen Miete für den Pub und die Gage für den DJ.“ Einen Gewinn gibt es nicht, die Vorbereitungszeiten und den Aufwand dahinter sehen die Besucher oft auch nicht. Zwar sei ein Discobesuch günstiger, doch befinde sich die nächste Tanzstätte in Aschaffenburg oder Darmstadt. „Da zahle ich doch lieber und habe es dafür vor der Haustür“, betont Schäfer.

Die nächste 50-plus-Sause steigt am 18. Februar ab 19 Uhr (Einlass: 18.30 Uhr) und steht ganz im Zeichen der Fastnacht. „Wir freuen uns über jedes Kostüm“, sagt die Organisatorin. Karten zu je zehn Euro können unter z 0157-58533505 reserviert werden. (Von Lisa Schmedemann)