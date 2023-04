Zukunft anvisiert: Turngemeinde Dietzenbach richtet den Blick nach vorn

Von: Anna Scholze

Erste Ideen für die Zukunft gesammelt haben Vorsitzender Helmut Butterweck (vorne Mitte) und die übrigen Mitglieder des TG-Hauptvorstandes. © p

Die Turngemeinde Dietzenbach spricht über die weitere Entwicklung des Vereins und denkt auch über zusätzliche Sportdisziplinen nach.

Dietzenbach – Nach der gescheiterten Fusion der Sportvereine, dem Suchen und Finden eines neuen Hauptvorstandes, blickt die Turngemeinde Dietzenbach (TG) nun in die Zukunft. Bei einer ersten Klausurtagung hat sich der Vorstand zusammen mit weiteren Akteuren der TG Gedanken über die Entwicklung des Vereins gemacht. „Wir haben uns drei Schwerpunkte gesetzt“, sagt der Vorsitzende Helmut Butterweck. So habe man sich Gedanken über Maßnahmen für die Bereiche Sport, mediale Präsenz und Finanzen gemacht. Es handle sich hierbei jedoch nur um erste Ideen, die bei kommenden Treffen weiterentwickelt werden sollen.

Die Teilnehmer sammelten bei der Tagung etwa Vorschläge für weitere Sportdisziplinen. Hierzu zählten Cricket, Lacrosse und Free Frisbee. Letzteres ist eine Sportart, bei der mit der Scheibe kreative und artistische Bewegungen ausgeführt werden. Dabei werden Elemente aus Akrobatik, Athletik und Tanz miteinander verbunden. Gleichzeitig soll die Tanzsparte der TG wieder aktiviert werden. „Das war mal eine sehr starke Sparte unseres Vereins“, sagt Butterweck. Auf dem Plan steht darüber hinaus die Inbetriebnahme des zweiten Volleyballfeldes auf dem Gelände. Hier können sich die Verantwortlichen die Etablierung eines offenen Angebotes vorstellen, dass ebenso von Nicht-Mitgliedern genutzt werden kann.

Insgesamt ist es jedoch das Ziel, die Anzahl der aktiven Mitglieder zu verdoppeln, wie Butterweck mitteilt. Um das zu erreichen, wollen sich die Verantwortlichen etwa mit den Kindergärten und Schulen in Verbindung setzen. Auch gelte es, Mittel und Wege zu finden, die jungen Menschen zum Bleiben zu motivieren, fährt der Vereinschef fort. Zudem braucht es aus seiner Sicht eine Strategie, um jene für die TG zu gewinnen, die sich in der Altersspanne zwischen den Kindern beziehungsweise Jugendlichen und den älteren Mitgliedern befinden. „Dazu gehören jedoch auch die entsprechenden Sportarten“, ist sich Butterweck bewusst. Des Weiteren bekommt durch das Förderprogramm des Bundes „ReStart-Sport bewegt Deutschland“ jedes neue Mitglied der Turngemeinde einen Gutschein. Zudem plant der Sportverein in diesem Jahr einen „Tag der offenen Tür“ zu veranstalten.

Die TG befinde sich bei der Mitgliedergewinnung allerdings auf einem guten Weg, hebt Helmut Butterweck hervor. „Wir haben in diesem Jahr bereits ein Plus zwischen 30 und 40 Mitgliedern“, sagt er. Selbstverständlich gebe es auch Austritte. Doch der Trend sei positiv. Und: „Wenn wir mehr Trainer hätten, wäre die Anzahl der Neuzugänge noch höher“, ist er sich sicher. So geben rund 15 Personen Kurse auf dem Wingertsberg. Diese Zahl sei jedoch zu gering und das schlage sich im Angebot der TG nieder. Um den Istzustand zu ändern, wolle man sich etwa an die umliegenden Universitäten wenden, an denen ein Sportstudium angeboten werde. Darüber hinaus wirbt der Verein in den Sozialen Medien mit einem Clip um weitere Übungsleiter.

Auf den Plattformen wie Facebook und Instagram will die TG aktiver auftreten. Auch insgesamt sei man bestrebt, die Kommunikation nach außen auf eine breitere Basis zu stellen, erläutert Butterweck. Dazu sollen Spezialisten im Verein gefunden werden, die sich um die einzelnen Bereiche kümmern. Auch sei in Planung, Teams mit den einzelnen Sparten zu bilden, um die Kommunikation zu verbessern. (Anna Scholze)