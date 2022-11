Konferenz für ein sichereres Dietzenbach: Die Bürger sind gefragt

Von: Anna Scholze

Angsträume sicherer machen: Der Arbeitskreis rund um Ordnungsamtsleiter Markus Hockling (hinten rechts) sammelt erste Ideen. © ans

Bei der zweiten Runde der Sicherheitskonferenz im Dietzenbacher Capitol haben nun auch die Bürger in Arbeitskreisen ihren Teil zur Entwicklung neuer Konzepte beigetragen.

Dietzenbach – Am Donnerstag fand die zweite Sicherheitskonferenz im Zusammenhang mit der hessischen Sicherheitsinitiative Kompass (KOMmunalProgrAmmSicherheitsSiegel) statt. Während sich in der ersten Runde Verwaltung, Politik und Polizei getroffen hatten, waren nun die Bürger gefragt. Wie Matthias Marx, stellvertretender Fachbereichsleiter für Sicherheit und Ordnung, deutlich machte, spielen die Dietzenbacher eine Hauptrolle bei der Erstellung des präventiven Sicherheitskonzeptes. „Niemand kennt die Stadt besser als sie“, sagte Marx, der die Leitung der Kompass-Geschäftsstelle inne hat. Gemeinsam mit Vertretern von Institutionen und Vereinen ist es die Aufgabe der Kreisstädter, in Arbeitskreisen Ideen zu sammeln, die dann als Maßnahmen in das Konzept eingehen sollen. Die Anwesenden im Capitol konnten sich entscheiden, in welche Gruppe sie sich einbringen wollen. Zur Auswahl standen die Themen Angsträume, Soziales, Verkehrsraumnutzung und Müll.

Bevor jedoch der Startschuss für ein erstes Sammeln von Ideen fiel, machten Marx sowie Bürgermeister Dieter Lang deutlich, dass es um die objektive Sicherheit in Dietzenbach nicht schlecht bestellt sei. Der Rathauschef etwa erläuterte, dass die Kriminalstatistik 2021 zeige, dass die Fallzahl deutlich gesunken ist. Jedoch: „Was auf dem Papier steht, ist für den Menschen wenig greifbar“, sagte Lang. Was sie indessen bewege, sei die gefühlte Sicherheit. Bedeutet: Fühlen sie sich an einem bestimmtem Ort wohl oder nicht. Und da dies wesentlich zur Lebensqualität in der Stadt beiträgt, kommt dem Empfinden der Bürger in der Kompass-Initiative eine große Bedeutung zu.

Etwa im Arbeitskreis „Angsträume“ zeigte sich, dass die Unsicherheit bei einigen Menschen groß ist. Nach der vorangegangenen Befragung sind es fünf Orte, die die Menschen bei Dunkelheit nicht gerne betreten, wie Markus Hockling, Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung erläuterte. Darunter sind die S-Bahnhaltestellen, der Hessentagspark, das Spessartviertel sowie die Stadtmitte, beziehungsweise der Europaplatz und das Parkdeck hinter dem Ärztezentrum in der Altstadt. Bereiche, die auch manches Gruppenmitglied nur mit einem mulmigen Gefühl betritt. Dabei wünschen sich die Teilnehmer von Stadt und Polizei, dass jene Stellen in Dietzenbach stärker Beleuchtet werden und die Präsenz an Sicherheitskräften zunimmt.

Eine Anwohnerin des Masayplatzes berichtete etwa, dass sie vor ihrer Haustüre schon mehrfach Drogenhandel beobachtet habe. Wenn sie die Polizei anrufe, kämen diese erst dann, wenn das Geschäft bereits abgewickelt ist. Ein weiteres Thema in der Runde war die Wirksamkeit von Überwachungskameras. Hierbei versicherten Hockling wie auch Andreas Bamberg, Leiter der Dietzenbacher Polizeistation, dass diese durchaus zur Aufklärung von Straftaten beitragen würden. Allerdings: „Ohne Delikte ist es sehr schwer, präventiv eine Kamera zu installieren“, machte der Erste Polizeihauptkommissar deutlich.

In den kommenden Wochen soll nun eine Begehung der Angsträume stattfinden. Außerdem werden alle Arbeitskreise der Kompass-Initiative von November bis März 2023 weiter an dem Sicherheitskonzept arbeiten. Im Mai kommenden Jahres wird es dann eine weitere Konferenz geben. (Anna Scholze)