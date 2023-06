Ballettschule Sim Aktel zeigt Musical im Dietzenbacher Capitol

Von: Lisa Schmedemann

Teilen

Flammen, Herzen, Trolle und vieles mehr: Die Ballettschule Sim Aktel bringt Zauberhaftes ins Capitol. Die Nachwuchstänzerinnen sammeln so erste Bühnenerfahrung. © Schmedemann

Ballettschule Sim Aktel zeigt Musical im Dietzenbacher Capitol.

Dietzenbach – Elsa und Anna waren früher unzertrennlich. Doch als Elsa ihre jüngere Schwester beim Spielen mit einem Eisstrahl verletzt und sie sich daraufhin zurückzieht, ist vom Schwesternglück nicht mehr viel übrig. Die Prinzessin schließt sich ein – aber Anna, die keine Erinnerung mehr an die Geschehnisse aus der Kindheit hat, versucht immer wieder, den Kontakt zu ihrer Schwester aufzubauen. Im Musical „Die Eiskönigin“, das auf dem gleichnamigen Disney-Film basiert, erzählt die Ballettschule Sim Aktel die bewegende Geschichte wahrer Geschwisterliebe.

Doch bis am 15. und 16. Juli der Vorhang der Capitol-Bühne aufgeht, steht noch viel proben auf dem Programm. Rund 200 Schüler im Alter zwischen drei und 30 Jahren studieren dafür Choreografien ein, die allesamt aus der Feder von Sim Aktel-Saberi stammen. Die Tanzpädagogin stellt alle zwei Jahre ein Musical auf die Beine, für das sie nicht nur die Tänze entwirft, sondern auch für Texte, Bühnenbild und Musikauswahl zuständig ist. Zuletzt entführte sie 2018 mit ihren Schülern die Besucher ins „Wunderland“; coronabedingt herrschte danach erst einmal Ebbe.

Nun wird das Eis endlich wieder gebrochen – und Herzen werden zum Schmelzen gebracht. Die „Kaminflammen“ schwenken in der Probe sachte die Arme, um das Züngeln des Feuers zu imitieren. Zwar wirkt der Tanz der Fünfjährigen verspielt, doch werden bereits dort die Grundzüge des Balletts beachtet. „Hände an die Hüfte und in die erste Fußposition – und das Lächeln nicht vergessen“, weist Aktel-Saberi die Gruppe im rosa Trainingsdress an. Prompt straffen sich die Ballerinen und schenken dem imaginären Publikum ein Lächeln. Nach und nach erlöschen die Flämmchen, tippeln auf Position und die Szene ist vorbei – Applaus gibt’s von den übrigen Tanzschülerinnen im Raum. Während die jüngeren Tänzerinnen ihre erste Bühnenerfahrung in Gruppen sammeln, geht es für die Hauptrollen im Duo oder Solo ins Rampenlicht.

In den rund 40 Tänzen finden sich Elemente aus allen Stilrichtungen wieder, die in der Ballettschule am Theodor-Heuss-Ring unterrichtet werden: Neben klassischem Ballett – nach staatlich anerkanntem Lehrsystem der Royal Academy of Dance – gibt es Stepptanz, Modern Dance und Hip-Hop zu sehen. Teilweise werden die Stile zu imposanten Choreografien vermischt. Elegante Figuren gehen da in derbe, kraftvolle Hip-Hop-Einlagen über. Aus diesem Grund stehen am Bühnenrand verschiedene Paare Schuhe bereit, die noch während eines Tanzes gewechselt werden.

Hinter verschlossener Tür: Anna, gespielt von Anna Michelsen (rechts), will den Kontakt zu ihrer Schwester Elsa (Lilli Herch) wieder aufnehmen. © Schmedemann, Lisa

„Ballett ist die Grundlage für alles“, erläutert Sim Aktel-Saberi. Wer die beherrsche, finde sich auch in den anderen Tanzstilen zurecht – und außerdem gibt’s Extrastunden. Anna-Sophie Michelsen, die die Rolle ihrer Namensvetterin übernimmt, übt sich etwa im Hip-Hop. Für die 17-Jährige ist es die erste Hauptrolle. „Ich habe bisher nur Ausflüge in den Hip-Hop gemacht, aber das Training läuft gut“, erzählt sie. Nun, wo es in die heiße Phase geht, fahre sie jeden Tag direkt von der Schule ins Training. Nur sonntags sei Pause. „Wir sind in der Zeit schon richtig zusammengewachsen, das macht total Spaß“, findet Michelsen.

Seit Januar beschäftigen sich die Tanzschülerinnen mit den Choreografien, die Aktel-Saberi während der Weihnachtsferien zusammengestellt hat. Unterstützung gab es dabei von Franziska Stürwold und Emily Müller, die ebenfalls in der Schule als Tanzlehrerinnen tätig sind. „Ich saß mit meinem Mann vor dem Disney-Film, habe immer wieder pausiert und mir die einzelnen Szenen rausgeschrieben“, erzählt sie. Babak Saberi, der eigentlich Ingenieur ist, wird dabei fürs Bühnenbild kreativ. „Der kann gar nicht anders, den steck ich damit an“, sagt Aktel-Saberi und lacht. Die erstellten Texte wurden schließlich in einem Tonstudio aufgenommen, die Musikauswahl reicht von Vivaldi bis Taylor Swift. „Wir zählen schon die Tage“, sagt Aktel-Saberi voller Vorfreude. Auch für Anna-Sophie Michelsen ist es eine spannende Zeit: „Ich bin gerade mit dem Abi durch und am Auftritt werde ich 18 – es ist alles sehr aufregend.“

Infos und Tickets: Das Musical ist am Samstag, 15. Juli, um 18 Uhr sowie am Sonntag, 16. Juli, um 15 Uhr und 18 Uhr zu sehen. Tickets zu je 20 Euro online auf www.dietzenbach.de