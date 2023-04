Die letzte ihrer Art in Dietzenbach: Metzgerei am Steinberg wird 25 Jahre alt

Von: Barbara Scholze

Arbeiten gemeinsam in der Metzgerei: Michael Knapp und seine Frau Barbara (beide links) sowie Sohn Thorsten und Verkäuferin Bettina Funk bedienen die Kunden. © Agenturen

Seit 25 Jahren gibt es die Metzgerei am Steinberg. Sie ist ein Treffpunkt in Dietzenbach geworden, um in netter Gesellschaft zu essen.

Dietzenbach – Hinter der stets hübsch dekorierten Glasfassade verbirgt sich nicht nur ein Geschäft: Die Metzgerei am Steinberg hat sich viel mehr zu einem Treffpunkt entwickelt, der Kulinarisches und nette Gesellschaft beim Essen bietet. Seit 25 Jahren residiert der Laden in Dietzenbach. Als einer der ersten in der damals neu angelegten KM-Passage hat er im Jahr 1998 aufgemacht.

„Als wir eingezogen sind, gab es noch nicht mal einen Bürgersteig und die Kunden mussten über einen Steg zu uns kommen“, erinnert sich Michael Knapp. Ein bisschen mulmig sei es ihm und seiner Frau Barbara damals schon gewesen. „Für uns war Dietzenbach Neuland und wir konnten nicht einschätzen, wie wir aufgenommen werden.“ Dabei brachten die beiden Erfahrung in der Feinkostbranche und im lokalen Handel mit. Michael Knapp stammt aus Groß-Gerau, wo schon die Großeltern ein Geschäft mit Lebensmitteln, Wurst und Käse hatten. „Aber wir wollten uns verändern und etwas Neues beginnen“, sagt Knapp. Das sei in Dietzenbach gelungen. „Wir wurden sehr gut aufgenommen, dafür sind wir dankbar.“

Metzgerei in Dietzenbach: Hier ist eine kleine kulinarische Manufaktur entstanden

Angefangen als reine Metzgerei – heute ist das Geschäft das einzige dieser Art im Stadtgebiet - hat sich der Laden an der Offenbacher Straße immer weiter entwickelt. Wo es zu Beginn noch Mitnahmeartikel wie etwa Nudeln gab, ist eine kleine kulinarische Manufaktur entstanden. „Ursprünglich wären wir etwa nie auf die Idee gekommen, Mittagstisch anzubieten, heute ist das ein fester Bestandteil des Alltags.“ Dabei kommen nicht nur Berufstätige für ein gutes und schnelles Essen, sondern auch Ruheständler, oft alleinstehend, die es vorziehen, in Gesellschaft zu essen.

Die Fleisch- und Wurstwaren bezieht das Geschäft von der Metzgerei Hiller in Jügesheim. „Dort werden Tiere aus umliegenden Bauernhöfen vor Ort so schonend geschlachtet, wie es möglich ist“, berichtet Knapp. Das bringe eine hohe Qualität, die wichtiger sei denn je. „Alle Metzger haben zu kämpfen“, stellt Michael Knapp fest. Das hänge mit der Inflation zusammen, aber auch mit dem Zeitgeist, der weniger Fleischgenuss fordere. Während Wurst nach wie vor ein „Dauerbrenner“ sei, sei aus Fleisch ein „Wochenendartikel“ geworden.

In der Dietzenbacher Metzgerei am Steinberg gibt es auch vegetarisches Essen

Entsprechend haben die Knapps ihre Geschäftstätigkeit im Laufe der Jahre kontinuierlich angepasst. Die Metzgerei sorgt für Verpflegung in Schulen, bei Sportcamps und in zahlreichen Dietzenbacher Unternehmen sowie bei privaten Feiern. „Wir bieten alle Varianten an Essen, bei uns finden auch Vegetarier und Veganer etwas“, betont Knapp. Letztere stünden aber nicht im Mittelpunkt. Den Ersatzprodukten aus Soja oder Haferflocken erteilt Knapp eher eine Absage. „Um so etwas zu fertigen, sind wir zu klein.“ Verlassen können sich die Kunden immer auf frisch Hausgemachtes, Zugekauftes stammt aus regionaler Produktion, Spargel und Erdbeeren etwa bringt Knapp aus Groß-Gerau mit, eine Kooperation mit dem Winzer Jürgen Schott aus Stadecken-Elsheim läuft erfolgreich.

„Ansonsten steht meine Frau den ganzen Tag in der Küche und kocht, brät und backt“, teilt Knapp mit. Als Spezialität gilt etwa eine Auswahl an 15 verschiedenen Quiche-Sorten. Auch für die Insider-Tipps ist Barbara Knapp zuständig und verrät auch mal, wie die Soße mehr Glanz kriegt. Regelmäßig unterstützt Sohn Thorsten trotz eigener Berufstätigkeit das Geschäft.

Mit einem großen Jubiläumsfest am kommenden Samstag, 29. April, samt Weinverkostung und Spargelessen wird sich das Team der Metzgerei am Steinberg bei seinen Kunden bedanken. Darüber hinaus kündigt Michael Knapp an: „Wir haben noch viele Ideen und werden Dietzenbach noch eine Zeit lang erhalten bleiben.“ (Barbara Scholze)