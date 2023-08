Kirill Steinert (FDP) will in den Landtag

Von: Anna Scholze

Dietzenbach von oben: Kirill Steinert geht nicht nur allein auf den Aussichtsturm, er zeigt auch gern seinem Besuch den Ausblick auf die Stadt. © p

Wahlkreis 45: FDP-Landtagskandidat Kirill Steinert will Themen wie Bildung und Finanzen langfristig denken.

Dietzenbach – Dass Meinungsfreiheit nicht selbstverständlich ist, ist dem FDP-Landtagskandidaten Kirill Steinert nur allzu bewusst. Schließlich ist er in der ehemaligen UdSSR geboren und weiß, wie zerbrechlich dieses hohe Gut ist. Dabei ist es unter anderem dieser Umstand, der den stellvertretenden Vorsitzenden der Dietzenbacher Freidemokraten antreibt, sich in der Politik zu engagieren. „Denn was passiert, wenn wir uns nicht für Politik interessieren, sehen wir derzeit in Russland“, setzt Steinert nach.

Der hohe Stellenwert, den der Wert „Freiheit“, beziehungsweise die Selbstbestimmung im Leben des Kommunalpolitikers einnehmen, erklärt auch, wieso er bei der FDP seine politische Heimat gefunden hat. „Es ist die einzige Partei, die sich auf das Individuum fokussiert und nicht auf Milieus oder Gesellschaften“, so Steinert. Entsprechend ist auch er der Ansicht, dass die Themen vom Menschen ausgedacht werden müssen.

Im Jahr 2003 tritt Steinert zunächst den Jungen Liberalen (JuLis) bei. Später dann wird er zudem Teil der FDP. Dabei begleiten ihn immer wieder politische Ämter. So übernimmt er für die JuLis während seiner Studienzeit den Kreisvorsitz im Kreisverband Marburg-Biedenkopf. Später lässt er sich 2009 in den Landesvorstand des liberalen Nachwuchses wählen. „Hier war ich bis zur Geburt meiner ersten Tochter im Jahr 2014 auch stellvertretender Vorsitzender für Finanzen“, erzählt Steinert. Dann jedoch entscheidet er sich dazu, sich mehr Zeit für seine Familie zu nehmen und sich intensiver mit seinem Beruf auseinanderzusetzen, dementsprechend legt er eine kleine politische Pause ein. Tätig ist der heute zweifache Vater bei der KPMG Wirtschaftsprüfungs AG im Bereich Steuerberatung um Prozessoptimierung. Seinem Arbeitgeber bleibt er bis auf eine kurze Unterbrechung treu.

Nach Dietzenbach hat es den Landtagskandidaten und seine Familie im Jahr 2016 verschlagen. Hier wohnt er im Stadtteil Steinberg und weiß insbesondere die Offenheit der Menschen zu schätzen. „Ich habe schon in sehr vielen Städten gewohnt“, sagt Steinert. Doch noch nie sei er so herzlich aufgenommen worden wie hier. Dabei hält er sich in der Kreisstadt am liebsten auf dem Aussichtsturm auf. „Eine Zeit lang habe ich immer wieder Freunde auf den Turm geführt“, erzählt Kirill Steinert.

Engagiert ist er nicht nur in der Dietzenbacher FDP, sondern auch im Elternbeirat der Kita 10. „Ich wollte für einen Informationsfluss zwischen dem Team der Kindertagesstätte und den Eltern sorgen“, erläutert der Freidemokrat, der den Vorsitz des Beirates innehatte. Im vergangenen Jahr übernimmt der FDPler zudem die Schriftführung im Stadtelternbeirat.

Die Entscheidung in den Landtag einziehen zu wollen, begründet er mit den Worten: „Ich will Themen, die ich für wichtig erachte, voranbringen.“ Konkreter: „Ich will mich primär für das gesamte Bildungswesen einsetzen“, verdeutlicht Steinert. Kinder müssten so früh wie möglich Zugang zu Wissen erhalten. Denn er sehe einige aufgrund ihres familiären Hintergrunds bereits in jungen Jahren aus dem Raster fallen. „Das ist zum einen ein Verbrechen an den Kindern und hat gleichzeitig Konsequenzen für die Zukunft unserer Gesellschaft“, macht Steinert weiter deutlich. Deshalb dürfe beim Thema Bildung nicht kurzfristig gedacht werden. Das trifft aus Sicht des FDP-Politikers auch auf den Bereich Finanzen zu. „Wir müssen sehen, dass wir eine politische Landschaft hinterlassen, die nicht nur uns dient, sondern ebenso den Generationen nach uns“, sagt er mit Nachdruck. So sei die kommunale Finanzverteilung nicht bedarfsgerecht. Aufgaben, die von Bund und Land an die Städte verteilt würden, müssten auch von diesen getragen werden. Zudem gehöre die Gewerbesteuer nicht in die Hand der Kommunen, da sie zu sehr schwanke. Stattdessen müsse ein größerer Anteil der Umsatz- und Einkommenssteuer an die Städte gehen. Allerdings sei das natürlich ein gesamtdeutscher Ansatz.

Während der nun anstehenden Wahl in Hessen belegt Kirill Steinert bei der FDP den Listenplatz 32. Das sei kein sicherer Platz, wie er zugibt. „Es gibt jedoch immer noch die Möglichkeit, direkt gewählt zu werden“, zeigt er sich zuversichtlich. Sollte es dazu kommen, dass die FDP in die Regierungsbildung geht, könne es zudem sein, dass Staatssekretärsposten übernommen würden und er somit nachrücken könne.