Leiter der VHS in Dietzenbach stellt sein Konzept vor

Präsenz erhöhen

+ © p Marc Urlen ist der neue Leiter der Volkshochschule. © p

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Anna Scholze schließen

Weitere schließen

Die Volkshochschule in Dietzenbach bietet im neuen Programm Kursinhalte erstmalig an. Marc Urlen hat die pädagogische Leitung übernommen.

Dietzenbach – Der Nebel lichtet sich. Zwei Jahre lang mussten in der Volkshochschule (VHS) viele Kurse ausfallen oder konnten nicht wie geplant stattfinden. Nun aber ist der Alltag zurück und im Programm für das zweite Halbjahr sind wieder verschiedene Angebote zu finden. „Ich habe im Vorfeld all jene Dozenten angeschrieben, die hier schon einmal tätig waren, und die Resonanz war überwältigend“, teilt Marc Urlen mit, der die pädagogische Leitung der VHS Dietzenbach im März übernommen hat.

Im Gegensatz zu anderen Institutionen hätten sie also keine Schwierigkeiten gehabt, Kursleiter zu finden.

Bei der Zusammenstellung des Kursangebotes hat Urlen darauf geachtet, dass neben den Klassikern auch neue Projekte dabei sind. So wird im aktuellen Halbjahr etwa ein Medienprojekt mit dem Titel „Nachhaltig unterwegs in Dietzenbach“ angeboten. Dabei sind die Teilnehmenden am Wochenende, 15. und 16. Oktober, auf dem Hofgut Patershausen mit der Kamera unterwegs und werden etwas zur Medienproduktion, aber auch zu den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit lernen. Außerdem wird es zum ersten Mal einen Modern-Folk-Dance-Kurs geben.

VHS in Dietzenbach: Multimediaraum geplant

Urlen erhofft sich mit diesen Kursen, auch jüngere Menschen für das Programm der Volkshochschule begeistern zu können. Der gelernte Medienpädagoge ist sich jedoch bewusst, dass es einen langen Atem braucht, um die Jugendlichen zu erreichen.

Bis es so weit ist, legt der VHS-Leiter keinesfalls die Hände in den Schoß. Schließlich plant er, einen Multimediaraum einzurichten, in dem etwa Videos gedreht werden können und Streaming möglich sein soll. „Menschen, die Mobilitätsprobleme haben, können sich so von Zuhause aus über das Internet zu unseren Kursen dazu schalten“, führt Marc Urlen seine Idee weiter aus.

Neben der Etablierung eines solchen Raumes will er zudem auch den Internetauftritt und die Sichtbarkeit der Volkshochschule in der Stadt verbessern. So kann das derzeitige Programm bereits als PDF auf der VHS-Seite heruntergeladen werden. Weiterhin soll es regelmäßig einen Newsletter geben, der etwa über noch offene Kurse informiert. Darüber hinaus wird sich das VHS-Team persönlich vorstellen. „Die Leute müssen sehen, dass sich auf unserer Internetseite etwas bewegt, sonst wird sie nicht mehr genutzt“, sagt Urlen. So reiche es auch nicht aus, nur zweimal im Jahr ein Programm herauszubringen. Deshalb plant der Pädagoge, dass auch zwischen den Veröffentlichungen der VHS-Hefte Kurse angeboten werden.

Anmeldungen zu Seminaren in der VHS Dietzenbach weiter möglich

Außerdem will der ehemalige Dozent des Deutschen Jugendinstituts in München flexibel auf die Wünsche der Menschen eingehen. Aktuell begeistern sich die VHS-Besucher insbesondere für Yoga, Wirbelsäulengymnastik oder Töpfern. Doch auch der Kurs „Dejembe – afrikanisches Trommel“, der zum zweiten Mal stattfindet, hat sich zu einem beliebten Angebot entwickelt. „Noch im vergangenen Jahr waren es nur fünf Teilnehmer“, sagt Urlen. Doch mittlerweile seien es so viele Interessierte, dass es schwer sei, einen Raum zu finden.

Diejenigen, die sich bisher noch nicht für ein Seminar angemeldet haben, haben weiterhin die Möglichkeit dazu. Sie können etwa Lavendelseife herstellen, etwas über Weine lernen oder Wildkräuter und Beeren für einen Smoothie sammeln.

Infos im Internet

vhs-dietzenbach.de

Von Anna Scholze