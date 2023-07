„Verhalten der Behörden ist völlig unakzeptabel“

Von: Niels Britsch

Teilen

Kein Signal zu sehen: Der Grund für die defekte Ampel ist nach Auskunft von Hessen Mobil ein kaputtes Kabel. Die Signalbaufirma sei bereits informiert. © ans

Nachdem seit Wochen eine Ampel für Fußgänger und Radler auf der B459 nicht funktioniert, beklagt der Dietzenbacher ADFC-Vorsitzender Bernd Dechert die Vernachlässigung des Radverkehrs

Dietzenbach – Nach dem Bericht unserer Zeitung über eine ausgefallene Ampel auf der B459 hat sich der Vorsitzende des Dietzenbacher ADFC-Ortsverbandes zu Wort gemeldet. „Das Verhalten der Behörden ist völlig unakzeptabel“, ärgert sich Bernd Dechert darüber, dass die für nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer wichtige Querungshilfe seit Wochen außer Betrieb ist.

Die nicht funktionierende Ampel sei nicht nur ein Ärgernis, sondern stelle einen erheblichen Gefahrenpunkt dar. „Diese Situation zeigt leider mal wieder, dass sowohl dem Rad- wie auch dem Fußverkehr immer noch nicht die Bedeutung zugestanden wird, wie es dem KFZ-Verkehr nach wie vor zukommt“, beklagt Dechert. Er glaubt, dass die Behörden nicht so lange untätig bleiben würden, wenn es sich um die Ampelanlage an der nahe gelegen Waldacker-Kreuzung von B459 und K174 (Waldackerkreuzung) handelte. „Würde man dort auch wochenlang die Anlage außer Betrieb lassen?“, fragt er, und liefert auch gleich die Antwort: „Wohl kaum.“

Wie berichtet, begründet die zuständige Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil den Ausfall der Ampelanlage mit einem Kabelbruch, der die Abschaltung verursacht habe. Für eine Reparatur seien zum Teil Tiefbauarbeiten erforderlich, die beauftragte Fachfirma könne jedoch noch keinen Zeitpunkt für die Ausführung der Arbeiten nennen.

„Obwohl sich gerade in Dietzenbach in Sachen Radverkehr in der letzten Zeit viel Positives getan hat, stellen wir vom ADFC immer wieder fest, dass gerade bei einigen verkehrstechnischen Maßnahmen nur durch die KFZ-Brille geschaut wird“, so Bernd Dechert. Er zählt einige Beispiele auf: So sei wegen einer falschen Beschilderung über Monate eine offizielle Radroute gesperrt gewesen, oder Straßenschwellen so ausgeführt worden, dass der Radverkehr erheblich behindert werde.

Zwar seien diese Probleme durch Initiative des ADFC mittlerweile gelöst, „jedoch fragen wir uns, warum macht man es nicht gleich richtig?“ Dechert glaubt: „Die jahrzehntelange einseitige Ausrichtung auf den KFZ-Verkehr hat nun mal Spuren hinterlassen, die von heute auf morgen nicht so einfach zu ändern sind.“ Er sieht die Behörden in der Pflicht, dem Radverkehr mehr Bedeutung einzuräumen.

„In Dietzenbach wurde mit der Einrichtung der Stelle eines Radverkehrsbeauftragen ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung unternommen“, lobt Dechert die Verantwortlichen der Stadt. „Es bleibt zu hoffen, dass sich der Umdenkungsprozess in den Behörden zukünftig schneller vollzieht als in der Vergangenheit. Dies wäre ein wichtiger Beitrag hin zur unbedingt erforderlichen Verkehrswende.“ (nb)