Schuhhersteller Skechers steuert deutschen Markt von Dietzenbach aus

Ob hinter Ladentheken in der Altstadt oder in Hallen im Gewerbegebiet: Die Dietzenbacher Unternehmenswelt hat einiges zu bieten. In loser Reihenfolge werfen wir einen Blick hinter die Kulissen. Dieses Mal haben wir den Schuhhersteller „Skechers“ besucht.

Dietzenbach – Im Erdgeschoss der Waldstraße 66 laufen Umbauarbeiten. „Wir brauchen mehr Platz“, sagt Björn Quadt. Er ist Marketing-Chef von Skechers Deutschland. Seit dem Jahr 2000 hat der US-amerikanische Schuhproduzent mit Sitz in Manhattan Beach im Bundesstaat Kalifornien seine deutsche Niederlassung in Dietzenbach. Aus den Büros im Gewerbegebiet steuern die Mitarbeiter der international bekannten Marke den deutschen Markt. Sie kümmern sich um Marketing, Kundenservice, Buchhaltung, Personalwesen, Verkauf und betreuen Händler. Rund 65 Angestellte arbeiten in verschiedenen Unternehmensbereichen. Sind die neuen Büros im Erdgeschoss fertig, sollen dort elf weitere Mitarbeiter für den Verkauf einziehen, erzählt Björn Quadt. Er arbeitet seit dreieinhalb Jahren für den Schuhhersteller, hat in dieser Zeit miterlebt, wie Skechers weiter gewachsen ist. „Die wenigsten wissen, dass Skechers weltweit der drittgrößte Schuhproduzent ist“, betont der Marketing-Chef. Spitzenreiter seien Adidas und Nike. Das Unternehmen verzeichnet auf dem internationalen Markt Milliardenumsätze, im vergangenen Jahr waren es 4,16 Milliarden US-Dollar. Und auch in Deutschland läuft es gut. Kürzlich zeichnete das Branchenmagazin des Schuhfachhandels „Schuhkurier“ Skechers als „Besten Schuhhersteller/Beste Marke“ aus.

Im Konferenzsaal der Deutschlandsitzes berichten Björn Quadt und seine Kollegin Daniela Cavaliere von den Erfolgen des Schuhherstellers. Die Auszeichnung, die bei einer Preisverleihung in Düsseldorf überreicht wurde, steht auf dem großen Tisch. Die beiden haben eine Präsentation vorbereitet, projezieren schnell wechselnde Folien an die Wand und führen durch die Unternehmensgeschichte. 1992 wurde Skechers in den USA gegründet, von Robert Greenberg, bis heute hält er die Fäden in der Hand. „Skechers ist ein Familienunternehmen“, ergänzt Björn Quadt. Viele Greenbergs seien ins Unternehmen eingebunden. Die deutsche Niederlassung existiert seit 2000, war damals die erste in ganz Europa. Der Dietzenbacher Christoph Wilkens, der sie damals aufbaute, ist bis heute Geschäftsführer. Skechers sei in Dietzenbach sehr verwurzelt, erzählt Björn Quadt, der wie sein Chef selbst in der Kreisstadt lebt. Ihnen sei es wichtig, sich für die Stadt zu engagieren, so sponsern sie etwa den Stadtlauf.

Um zu demonstrieren, wie sich die Marke in den vergangenen Jahren verändert hat, zeigen Björn Quadt und Daniela Cavaliere verschiedene Schuhmodelle. Angefangen mit Herrenschuhen, kam nach und nach Schuhwerk für die ganze Familie dazu. Blinkende Turnschuhe fürs Kinder, stabile Stiefel für die Arbeit, bequeme Turnschuhe für den Alltag: Die Produktpalette, davon sind die beiden Marketing-Profis überzeugt, ist so breit gefächert, dass jeder fündig wird. Anders als früher werde Skechers mittlerweile auch für junge Leute immer interessanter. Optisch und in Sachen Laufkomfort können die Sneaker locker mit der angesagten Konkurrenz mithalten. „Und wir haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, bewegen uns im mittleren Preis-Segment“, sagt Björn Quadt. Bei den Kunden jedenfalls scheint‘s anzukommen. Unter anderem die gute Abverkaufsquote sei dafür ausschlaggebend gewesen, dass der Schuhfachhandel Skechers auszeichnete. „Bei den Händlern bleibt kaum ein Schuh von uns liegen“, sagt Björn Quadt. Er und Daniela Cavaliere sind stolz auf das, was das Unternehmen bislang erreicht hat.

VON LENA JOCHUM