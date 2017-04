Mann sticht im Streit auf Kontrahent ein

Dietzenbach - Ein Mann hat am Montagabend bei einer Auseinandersetzung in Dietzenbach ein Messer gezückt und zugestochen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr zwischen der Vélizystraße und dem Wertheimer Weg, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt. Der Hintergrund sei noch völlig unklar. Der Angreifer hat einen 30-jährigen Mann aus Dietzenbach so schwer verletzt, dass dieser in ein Krankenhaus musste. Zuvor hatte er ihn ohne Grund angegangen. Mittlerweile sei das Opfer wieder aus der Klink entlassen worden, die Verletzung sei nicht lebensgefährlich gewesen, so die Polizei.

Die Ermittlungen laufen, der Angreifer wird gesucht. Zeugen melden sich auf der Dietzenbacher Wache, 06074/8370, oder bei der Offenbacher Kriminalpolizei, 069/8098-1234. (ron.)

