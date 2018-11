Dietzenbach: Unterschriften gegen Raser

Dietzenbach - Anwohner der Adolph-Kolping-Straße haben sich zusammengeschlossen und Unterschriften gesammelt, um bei der Stadt auf Raser in der Spielstraße hinzuweisen. Gleichzeitig fordern sie Maßnahmen, um den Verkehr dort zu regeln. Von Ronny Paul

Das Ordnungsamt wiederum kündigt an, dort etwas machen zu wollen. Die Anwohner der Adolph-Kolping-Straße sind es leid. Regelmäßig „brettern“ Verkehrsteilnehmer durch die Spielstraße unweit des Hessentagsparks. Bereits im August hatten wir über Bürgerbeschwerden berichtet, die im Ordnungsamt ständig eingehen. Nun hat eine junge Mutter ein Schreiben verfasst und unter den Anwohnern Unterstützer in Form von Unterschriften gesammelt. In dem Schreiben fordern die Unterzeichner die Stadt auf, „umgehend und dauerhaft für den Einhalt der gesetzlichen Regelungen zur Spielstraße laut Straßenverkehrsordnung in der Adolph-Kolping-Straße zu sorgen“. Die gesammelten Unterschriften hat Nina Parlacios am 24. Oktober im Rathaus abgegeben.

Die junge Mutter zweier kleiner Kinder wohnt seit rund einem Jahr an der Spielstraße und führt eben diese auch als Grund an, warum die Familie von einer viel befahrenen Straße in Frankfurt wieder zurück in die Kreisstadt gezogen ist. „Ich bin selbst in einer Spielstraße aufgewachsen und habe als Kind immer draußen gespielt“, sagt Parlacios. Jedoch sagt sie mittlerweile, sie würde ihre fünfjährige Tochter niemals auf der Adolph-Kolping-Straße spielen lassen. „Das ist viel zu gefährlich, da ist Spielen vollkommen unmöglich.“ Vor allem vormittags und wenn es dunkel ist, sei es besonders schlimm: „Da rasen viele durch.“ Zudem sei wegen des Pflasters auch noch laut, betont Parlacios. Sie könne sich eine Straßenverengung oder Bodenwellen gut vorstellen.

Eine Antwort der Stadt auf den mit 41 Unterschriften unterlegten Brief hat Parlacios gestern bekommen. Darin schreibt Elena Kesler vom Ordnungsamt: „Aus straßenverkehrs- und ordnungsrechtlicher Sicht halte ich Maßnahmen in dem gesamten Bereich um die Adolph-Kolping-Straße für erforderlich.“ Weiterhin teilt die städtische Mitarbeiterin mit, dass dort bauliche Maßnahmen in Verbindung mit den Abteilungen Stadtplanung und Flächenmanagement ausgearbeitet werden müssten. Sie versichert, die Anwohner auf dem Laufenden zu halten. Parlacios hofft nun, dass nach den Ankündigungen „auch bald was passiert“.

Verkehrsberuhigter Bereich: Flyer zur Aufklärung

Um das Wissen zu den Regelungen zu verkehrsberuhigten Bereichen, die häufig auch Spielstraße genannt werden, aufzufrischen und das Bewusstsein zu stärken, hat die Stadtverwaltung eine kleine Informationskampagne entwickelt. In einem extra angefertigten Flyer sind die wichtigsten Punkte zusammengefasst. In einer gemeinsamen Aktion verteilen Mitarbeiter der Stadtpolizei, des Freiwilligen Polizeidienstes und der Verkehrsbehörde die Flugblätter am Samstag, 24. November, an Passanten.

+ Die Adolph-Kolping-Straße wird von vielen Verkehrsteilnehmern als Abkürzung Richtung Offenbacher Straße beziehungsweise Thomas-Mann-Ring genutzt. Sehr zum Ärger der an der Spielstraße wohnenden Anlieger. © ron/Maps4News Neben der präventiven Aufklärung werden auch die Konsequenzen bei Missachtung der Straßenverkehrsordnung aufgezeigt, teilt die Stadt mit. Bei einer Überschreitung der Schrittgeschwindigkeit von bis zu zehn Stundenkilometern wird beispielsweise ein Verwarngeld in Höhe von 15 Euro fällig. Dieser Betrag kann sich je nach Geschwindigkeitsübertretung auf bis zu 680 Euro erhöhen. Auch Fahrverbote und Punkte in Flensburg sind möglich, teilt das Ordnungsamt mit. Geschwindigkeitskontrollen mit der mobilen Blitzanlage sowie das Anbringen der Geschwindigkeitstafel sind Maßnahmen, die vermehrt in den Gebieten Anwendung finden.

Die Dietzenbacher Verkehrsbehörde appelliert an Verkehrsteilnehmer, gegenseitige Rücksicht zu nehmen: „Besonders in Wohngebieten und in den Spielstraßen sind viele Kinder unterwegs, deren Sicherheit an erster Stelle steht.“ Verkehrsberuhigte Bereiche dienen zur Regulierung des Straßenverkehrs, dort sollen sich alle Verkehrsteilnehmer auf Augenhöhe begegnen. Der Fahrzeugverkehr muss Schrittgeschwindigkeit einhalten, Fahrzeugführer dürfen Fußgänger weder gefährden noch behindern. Wenn es nötig ist, müssen Fahrzeuge warten. Parken ist ausschließlich in den dafür gekennzeichneten Flächen zulässig. Ausnahmen gelten nur für das Ein- und Aussteigen sowie beim Be- und Entladen. „Soviel zur Theorie, die praktische Umsetzung schaut auf deutschen Straßen leider etwas anders aus. Bei der Dietzenbacher Straßenverkehrs- und Ordnungsbehörde gehen regelmäßig Beschwerden von Anwohnern ein, die zu Recht das Fehlverhalten der Verkehrsteilnehmer beanstanden“, betont Bürgermeister Jürgen Rogg.