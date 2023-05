Videoaufnahmen überführen 18-jährigen Autodieb

Von: Niels Britsch

Teilen

Eine Kamera filmte einen Autodieb in Dietzenbach, die Aufnahmen überführen den Mann nun möglicherweise der Tat. © dpa

Ein geklautes Auto wird wenige Stunden nach dem Diebstahl beschädigt wieder gefunden. Die Polizei schnappt einen Tatverdächtigen, den nun Videoaufnahmen überführen könnten.

Dietzenbach – Ein 18 Jahre alter Dietzenbacher soll von einem Grundstück in der Grabenstraße ein Auto und andere Wertgegenstände gestohlen haben. Anschließend baute er mit dem geklauten Wagen einen Unfall und flüchtete, geriet in eine Polizeikontrolle und wurde festgenommen. Wie die Polizei berichtet, hatte sich in der Nacht auf Mittwoch gegen 3 Uhr ein Mann auf das Grundstück in der Grabenstraße geschlichen und aus einem Auto einen Laptop sowie den Fahrzeugschlüssel eines daneben geparkten Smarts gestohlen, mit dem der Dieb davon fuhr.

Eine Videokamera zeichnete die Tat allerdings auf. Am Mittag wurde dann der gestohlene Wagen im Bereich der Nordwest- und Westendstraße gefunden – das Auto wies frische Unfallschäden auf, deren Entstehung noch laut Polizei noch ermittelt werden müssen. In der Nähe des Fundortes kontrollierten Beamte der Polizeistation Dietzenbach den 18-Jährigen, gegen den sich laut Polizei nach Auswertung der Videoaufnahmen der Tatverdacht erhärtete. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurde dann auch der gestohlene Laptop gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls, des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs, der Verkehrsunfallflucht und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und bittet Zeugen um Hinweise unter der Nummer 069/8098-1234. (nb)