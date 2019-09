Im Awo-Workshop lernen die Teilnehmer alles über Deeskalation

Auf einem Platz – es mag der Platz zwischen Rathaus, Bürgerhaus und Rathaus-Center sein – starrt eine Frau auf ihr Handy und rempelt unabsichtlich einen ohnehin schon etwas genervten Herrn an.

Dietzenbach - Dieser fährt die Passantin an, es gibt einen immer lauter werdenden Wortwechsel und gar Schläge werden angedroht. Beide sind nicht alleine auf dem Platz, doch außer ein paar neugierigen Blicken interessiert sich niemand für das Geschehen. Die Frau fühlt sich bedrängt, als ihr der Mann gar an den Kragen will. „Von einer wie dir, brauche ich mir das nicht gefallen lassen“, brüllt der aufgebrachte Mann die mittlerweile recht verängstigte Frau an.

„Stop! Schnitt!“ ruft Christa Kaletsch und fragt in die Runde der „Passanten“, weshalb niemand bereits vorher, als die Situation noch nicht so weit eskaliert war, eingeschritten ist. „Also, machen wir das nochmals von vorne“, so die Workshopleiterin. Die beiden „Darsteller“ rempeln sich wieder an, es gibt ein Wortgefecht – und recht schnell schreitet ein Mutiger ein. Daraufhin knöpft sich der aggressive Passant nun den Helfer vor – doch ihm hilft wiederum niemand. „Ihr Mut ist lobenswert, doch er hat die Problemsituation nicht gelöst und Sie haben sich zudem selbst in Gefahr gebracht – genau wie es damals in Langen passiert ist“, erklärt Christa Kaletsch. Am Bahnhof wollte damals ein mutiger Bahnfahrer einer Frau zur Hilfe eilen und wurde dann selbst verprügelt. „Viele haben zugesehen, aber keiner hat geholfen – warum nicht?“ hinterfragt nun die Spezialistin für konstruktive Konfliktbearbeitung die Workshopteilnehmer. „Wir werden dafür eine Lösung zeigen“, betont Christa Kaletsch, die mit Stefan Rech, Mediator und Berater für Demokratiepädagogik, diese Szene inszeniert hat.

Der Vorfall in Langen machte entsprechend Schlagzeilen, und die Awo im Kreis Offenbach wollte dies so nicht auf sich beruhen lassen. „Das kann immer und überall passieren – und es wird auch wieder passieren –, aber wir wollen, dass solche Situationen anders ausgehen“, erklärt Patrick Zimmer, Verbandsreferent der Awo im Kreis Offenbach. Diese hatte zu einer Pressekonferenz mit anschließendem Workshop unter dem Titel „Deeskalation“ eingeladen. „Wir wissen um die vielfältigen Probleme in der heutigen Gesellschaft, doch wir wollen nicht einfach darüber diskutieren, sondern darauf vorbereiten, wie man solche Situation entschärfen kann – ohne dass man sich selbst in Gefahr begibt“, betont Thomas Przybilla vom Awo-Kreisverband Offenbach Land.

In der praktischen Aufarbeitung des Vorfalles von Langen mit szenisch-methodischen Lösungsansätzen wurde eines schnell klar. „Sie sollen nicht den Held spielen, sondern sie brauchen Verbündete“, erläutert Christa Kaletsch den Grundansatz. Für den Awo-Kreisverband ist es von Bedeutung, jene Menschen, die helfen wollen, nicht alleine zu lassen. „Wir wollen mit diesen Workshops zur Deeskalation von Situationen den engagierten Menschen in unserer Gesellschaft jene Handlungsstrategien aufzeigen, die sie befähigen, gewaltbesetzte Alltagssituationen zu entschärfen“, betont auch Verbandsreferent Patrick Zimmer. Für Thomas Przybilla ist es wichtig, dass die Menschen insbesondere ein Auge auf Formen menschenverachtender Ideologien und deren gewaltvolle Äußerungen haben und somit frühzeitig eine mögliche Eskalation vermeiden.

In den kommenden Wochen wird der Workshop auch noch bei anderen Awo-Ortsvereinen im Kreis angeboten. Am Freitag, 25. Oktober, in Mühlheim sowie beim Ortsverein Langen und Egelsbach am Montag, 25. November. Anmeldungen nehmen die jeweiligen Ortsvereine, aber auch der Kreisverband unter z 06074-48288-16 entgegen.

Von Leo Postl