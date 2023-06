Baugenehmigung für Rechenzentrum von Edge Connex in Dietzenbach liegt vor

Von: Ronny Paul

Viel Grün: So soll das von Edge Connex geplante Rechenzentrum an der Waldstraße aussehen. Visualisierung: TTSP HWP Planungsgesellschaft mbH © Agenturen

Nach Google will mit Edge Connex ein weiterer Rechenzentrumsbetreiber in der Kreisstadt aufschlagen. Nun gibt es grünes Licht für das Bauvorhaben an der Waldstraße.

Dietzenbach – Für den Neubau eines Rechenzentrums mit angegliedertem Bürogebäude liegt dem US-amerikanischen Unternehmen Edge Connex nun die Baugenehmigung vor. Geplant ist, in kurzer Entfernung zum weltweit größten Internetknotenpunkt „DE-CIX“ in Frankfurt auf einem rund 36 000 Quadratmeter großen Grundstück an der Waldstraße ein „hochmodernes, zukunftsorientiertes und an den Kriterien der Nachhaltigkeit ausgerichtetes Rechenzentrum“ zu bauen. Damit übernimmt das US-Unternehmen den westlichen Teil des von Eichler-Kammerer 2017 erworbenen Grundstücks an der Waldstraße. Die Unternehmensgruppe Eichler-Kammerer hatte von ihren Plänen, an der Waldstraße auf 80 000 Quadratmeter zu bauen, begründet mit den Folgen der Corona-Pandemie, abgesehen (wir berichteten).

Dass nun ein weiteres Welt-Unternehmen in Dietzenbach baut, freut die Verantwortlichen in der Stadt und beim Kreis Offenbach. Bürgermeister Dieter Lang (SPD) überzeugt bei dem Projekt „für eine moderne, digitale Infrastruktur vor allem das Zusammenwirken von modernster Rechenzentrumsinfrastruktur und der hohe Anspruch an die Nachhaltigkeit“. So sollen große Teile der Fassadenfläche – etwa 3 500 Quadratmeter – sowie rund 7500 Quadratmeter Dachflächen begrünt werden. Edge Connex plant die Ansaat mit trockenheitsliebenden Stauden und Gräsern. „Mit der Natur und für die Natur bauen, dies wird hier in exzellenter Weise umgesetzt“, meint Bürgermeister Lang.

Weltweit vertreten Edge Connex ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Rechenzentrumsbetreiber aus den USA mit mehr als 50 Rechenzentren in mehr als 40 Märkten in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien. ron

Etwa 30 Prozent der gesamten Grundstücksfläche sind als Grünflächen geplant, die Ansaat soll mit einem zertifiziertem Regiosaatgut gemäß den Vorgaben des Verbandes Deutscher Wildsamen- und Wildpflanzenproduzenten erfolgen und so die biologische Vielfalt fördern. Damit leiste das Bauvorhaben einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege, heißt es.

Landrat Oliver Quilling (CDU) wertet die Ansiedlung als Erfolg für Stadt und Kreis: „Dietzenbach hat sehr frühzeitig, durch den flächendeckenden Glasfaserausbau in den Gewerbegebieten, eine sehr gute digitale Infrastruktur geschaffen.“ Die Entscheidung von Edge Connex für den Standort Dietzenbach sei eine Bestätigung für die Kreisstadt hinsichtlich ihres Engagements bei der Digitalisierung. „Mit dem Start des neuen Rechenzentrums in der Kreisstadt entstehen weitere Arbeitsplätze in dieser Zukunftsbranche“, sagt Quilling. Rund 50 neue Arbeitsplätze sollen am Standort entstehen.

Der Kreis sei ein starker Standort für Unternehmen. „Die Zusammenarbeit des Kreises mit den 13 Kommunen, der IHK und der Kreishandwerkerschaft unter dem Dach von Standort Plus bildet dafür eine erfolgreiche Basis.“ In der Informations- und Kommunikationstechnologie-Branche arbeiten im Landkreis rund 6000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.

Von allen Beteiligten besonders hervorgehoben wird der „grüne Anstrich“ des Rechenzentrums: Entlang der Waldstraße sind die Fassade des Bürogebäudes und die vorgestellte Grünfassade sichtbar. Von der südlichen Kreuzung zwischen der Wald- und der Gottlieb-Daimler-Straße ist nur die Grünfassade sichtbar. „Die ökonomische Seite der Nachhaltigkeit kommt bei diesem Projekt auch nicht zu kurz“, findet Bürgermeister Lang. Der Stadtsäckel wird von der Ansiedlung ebenfalls profitieren: „Bedingt durch den Sitz der Gesellschaft in Dietzenbach werden wir bei erfolgreicher Entwicklung des Unternehmens auch signifikante Einnahmen aus der Gewerbesteuer in unserer Stadtkasse zu erwarten haben“, sagt Lang.

Edge Connex hat das Ziel, dass alle Standorte bis zum Jahr 2030 Kohlenstoff-, Abfall- und Wasserneutral sind. Mit dem neuen Standort an der Waldstraße soll ein Modellprojekt entstehen: Damit möchte man demonstrieren, dass eine nachhaltige Digitalisierung funktionieren kann. Insbesondere in Bezug auf die Begrünung und die Entwässerung handelt es sich laut Edge Connex um ein Vorhaben mit Modellcharakter.

Für den Leiter der Wirtschaftsförderung, Michael Krtsch, ist die Ansiedlung von Edge Connex eine folgerichtige Entscheidung der Standortwahl des Unternehmens. Zudem sei die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen und dem verantwortlichen Planungsbüro von Beginn an „sehr vertrauensvoll, konstruktiv und geprägt von dem gemeinsamen Verständnis einer nachhaltigen Digitalisierung“ gewesen. „Selbstverständlich haben wir bereits auch in der Planungsphase den örtlichen Energieversorger in die Gespräche bezüglich der Abwärmenutzung mit einbezogen“, sagt Krtsch. Er zeigt sich zuversichtlich, dass man mit der Inbetriebnahme des Rechenzentrums zu wirtschaftlich sinnvollen und tragfähigen Modellen zur Abwärmenutzung komme. Edge Connex habe bereits bei der Gebäudeplanung die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, um Abwärme nutzen zu können. Jetzt gelte es, im weiteren Projektverlauf auch die bestmöglichen Lösungen zu finden.

Christian Krauthammel, Geschäftsführer bei TTSP HWP in Frankfurt und verantwortlich für die Projektplanung, teilt mit: „Nachhaltigkeit äußert sich auch darin, dass wir ein Kühlsystem geplant haben, das keinerlei Wasser verdunstet, sondern lediglich trocken kühlt und dennoch den Stromverbrauch durch modernste Steuerungstechnik sehr gering hält.“

Krtsch rechnet mit dem Baubeginn des Rechenzentrums schon im Sommer. Wann Google den ersten Spaten sticht, sei noch nicht klar. Man befinde sich da aber mit allen Beteiligten in engem Abstimmung und Abstimmung.