Boxprojekt will nach Hasskommentaren Medienpädagogik stärken

Dietzenbach – „Hass ist krass, Liebe ist krasser“ ist ein Slogan der Streetart-Künstlerin „Barbara“, der auch auf den Zusammenhalt der Verantwortlichen des Dietzenbacher Boxprojekts zutrifft. Von Tamara Schempp

Nach zum Teil rassistischen und beleidigenden Kommentaren unter ihrem Youtube-Video „Für die Familie“, stehen die Beteiligten aus Sponsoren, Stadt, Polizei und der SG Dietzenbach weiterhin geschlossen hinter dem Musikprojekt. Um zu besprechen, wie die Jugendlichen mit den Anfeindungen umgehen und welche Konsequenzen zu ziehen sind, haben sie sich zu einer Diskussion in den Räumen des Boxclubs getroffen.

Über 7 000 Klicks und 180 Kommentare ist die Bilanz des Videos, in dem zehn Jungs im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren im Boxring über ihre Motivation rappen: „Loyalität für die Familie“. Erster Stadtrat und Sozialdezernent Dieter Lang -- ebenso wie seine Mitdiskutanten – sehen diese Botschaft als „unproblematisch“. Dennoch brach über die boxenden Rapper ein Shitstorm herein. Überwiegend negative Reaktionen hätten sich in der Kommentarspalte vervielfacht, berichtet Johannes Leva, zuständig für die Gemeinwesensarbeit der Stadt. Er hat das Musikprojekt in Kooperation mit „Heartbeat Edutainment“ aus Frankfurt an Land gezogen. Mittlerweile hat Leva die Kommentarfunktion deaktiviert.

Offline erging es den Jugendlichen ähnlich. Sie seien nach der Veröffentlichung zum Teil in der Schule gehänselt worden, sagt Hossein Mehranfard, Streetworker und Leiter der Boxprojekts. Er zeigt sich betroffen: „Ich musste meine Jungs und Mädels wieder aufbauen.“ Rusalin Brcr hat nur ein paar der Kommentare gelesen. Der 15-Jährige stand beim Dreh mit im Ring. „Für mich war es okay, aber meine Kollegen hat man beleidigt“, sagt er. „Hässlich“ fällt ihm als eine der Beleidigungen ein, die gefallen sein sollen. „Mich hat überrascht, dass sich Leute über ‘Inshallah’ aufgeregt haben“, sagt sein Trainer Mehranfard. „Inshallah“, „so Gott will“, ist eine im Liedtext verwendete arabische Redewendung. Hätte es ‘Gott’ geheißen, wären die Reaktionen anders ausgefallen, ist sich die Runde einig. Peter Amrein, Sozialfachbereichsleiter der Stadt, findet: „Das Video muss nicht jeder mögen, aber es hat seine Berechtigung.“

Das Projekt ist für die Jugendlichen eine Möglichkeit, durch ihre Sprache und ihren Musikstil Emotionen auszudrücken, erläutern die Beteiligten. Kurz vor Weihnachten ging das Video online – zu einem Zeitpunkt, an dem die Verantwortlichen bereits im Urlaub waren und keine Möglichkeit hatten, die Kommentare zu überwachen. Ein Fehler, weiß das Team heute. „Das würden wir so nicht mehr machen“, gibt Johannes Leva zu. Einen derartigen Shitstorm habe er nicht erwartet.

Christian Löffler, Leiter der Organisation und Verwaltung der SG, zeigt sich überrascht über die Bestürztheit der Jugendlichen: „Ich dachte, das seien Digital Natives gewohnt.“ Er lobt den Zusammenhalt der Gruppe. „Wir sind stolz, Teil der Familie zu sein.“ Die Reaktionen der Jugendlichen seien ein Zeichen dafür, mehr in medienpädagogische Arbeit investieren zu müssen, schlussfolgert Erster Stadtrat Dieter Lang. „Man muss sich fragen: Wie gehen Jugendliche mit Neuen Medien um?“

Auf der Agenda steht ein zweiter Rapsong mit passendem Video. Im Liedtext verarbeiten die Boxer ihre Erfahrungen mit den hasserfüllten Kommentaren. Das Projekt wird somit fortgeführt. Das beantragte Fördergeld hat das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ bewilligt. Für Ende März ist ein Workshop im Main Kino D geplant, bei dem das Video auf großer Leinwand gezeigt wird. Die Jugendlichen kommen anschließend mit den Zuschauern ins Gespräch.