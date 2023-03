Brand in Mehrfamilienhaus - Feuerwehr rettet Person aus verrauchtem Keller

Von: Niklas Hecht

Teilen

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Dietzenbach brennt es. Die Feuerwehr evakuiert das gesamte Gebäude.

Dietzenbach - Schock am Sonntagabend (5. März) in Dietzenbach: Im Keller eines Mehrfamilienhauses brannte es, wie 5.Vision.News berichtet. Am Einsatzort angekommen, rettete die Feuerwehr eine Person aus dem verrauchten Bereich. Da sich der Brandrauch auch auf den Treppenraum ausweitete, evakuierte die Einsatzkräfte das komplette Wohngebäude.

Grundsätzlich seien die Bewohner in ihren Wohnungen nicht in Gefahr gewesen, sagte Einsatzleiter Michael Henke den Reportern von 5.Vision.News. „Weil der ein oder andere dann doch mal die Wohnungstür geöffnet hatte, haben wir uns dazu entschlossen, das Gebäude vorsorglich zu räumen, bevor eine weitere verletzte Person zu verzeichnen wäre.“ Die zwölf Bewohner kamen im Anschluss an die Evakuierung in einem Bus der Feuerwehr unter und wurden durch Sanitäter versorgt.

In Dietzenbach brannte am Sonntagabend ein Mehrfamilienhaus. © 5.Vision.News

Brand in Mehrfamilienhaus in Dietzenbach

Durch Entlüftungsgeräte schafften die Einsatzkräfte es, den Rauch aus dem Kellerabteil abzusaugen und die Brandstelle so schließlich zu lokalisieren. Im Keller brannte Unrat. Die Feuerwehr löschte den Brand im Anschluss zügig. Aus welchen Grund das Feuer entstand und wieso sich eine Person in dem verrauchten Keller befand, ermittelt nun die Polizei. Außer der geretteten Person kam niemand bei dem Brand zu Schaden. (nhe)

Bereits vor einigen Monaten brannte in Dietzenbach der Keller eines Mehrfamilienhauses. 35 Personen wurden in Sicherheit gebracht.