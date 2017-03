Auto und Motorroller in Flammen

Dietzenbach - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben auf einem Parkdeck an der Babenhäuser Straße gegen 1 Uhr ein Auto und ein Motorroller gebrannt. Wie es dazu kam, steht laut Angaben der Freiwilligen Feuerwehr noch nicht fest.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Weil es zuerst nicht klar war, wie viele Autos in Brand geraten sind, rückte die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen aus, auch Einsatzkräfte der Polizei und des DRK waren vor Ort. Weil der Rauch nirgendwo hin entweichen konnte, sei es in solchen Fällen zu Beginn meist schwierig, die brennenden Fahrzeuge zu finden, so Feuerwehrsprecher Oliver Schuster. Verletzt wurde niemand, das Auto und der Motorroller haben einen Totalschaden. (wac.)

