Brutaler Angriff am Bahnhof: Männer gehen auf 19-Jährigen los

Brutale Attacke in Dietzenbach: Zwei Männer wollen sich das Handy eines 19-Jährigen leihen. Plötzlich schlagen sie zu.

Dietzenbach – In Dietzenbach ist es am Samstag gegen 23:55 Uhr am S-Bahnhof „Dietzenbach-Mitte“ zu einem Raub gekommen.

Zwei bislang unbekannte Männer sprachen einen 19-jährigen Dietzenbacher an und wollten sein Handy. Er gab es ihnen, weil er dachte, einer der beiden Männer wollte telefonieren. Doch diese hatten etwas ganz anderes im Sinn.

Raubüberfall in Dietzenbach: Männer schlagen 19-Jährigem ins Gesicht

Nachdem sie das Handy hatten, schlugen sie dem 19-Jährigen aus Dietzenbach ins Gesicht und raubten anschließend seinen Geldbeute. Dieser befand sich in seiner Jacke.

Beide Täter flüchteten im Anschluss in Richtung Busbahnhof. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 und jede Polizeidienststelle entgegen. chw

