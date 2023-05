Bücherschrank vor Kita versorgt Kinder mit Lesestoff

Von: Barbara Scholze

Unterstützung für und Freude über das neue Leseangebot: Gerd Wendtland, Ehrenbürgermeister Jürgen Heyer (Sponsor), Barbara Scholze (Für Dietzenbach), Heide Kern (Sponsorin), Musikmanager Marcel Jung (Sponsor), Kita-Leiterin Kathi Lyrhammer und Erster Stadtrat René Bacher. © p

Die Piratenkinder der Kita 11, genannt die „Kinderinsel“, haben einen prächtigen Schatz an Land gezogen: Vor wenigen Tagen haben sie auf dem Platz vor ihrer Einrichtung an der Straße „Am Stiergraben“ einen öffentlichen Bücherschrank für Kinder eingeweiht und dort Bücherkostbarkeiten zusammengetragen.

Dietzenbach – Damit haben die Jungen und Mädchen und ihre Pädagogen eine beispiellose literarische Sammlung für die Jüngsten in Dietzenbach gegründet. In der Konzeption der Kita sind die Themen Bücher und Lesen trotz der weiteren Medienauswahl wie etwa dem Tablet grundsätzlich fest verankert. Über Vorleseaktionen hinaus steht überall in den Räumlichkeiten des Kindergartenhauses Lektüre zur Verfügung. Abgerundet wird das freie Angebot durch Bilderbuchkino-Aktionen und Vorführungen mit dem japanischen Erzähltheater Kamishibai. Ist doch Sprachförderung eines der wesentlichen Bildungsziele in der Steinberger Kita. Entsprechend soll nun auch das blaue Häuschen am Kindergarten-Eingang den Kita-11-Kindern, aber grundsätzlich auch dem weiteren Dietzenbacher Nachwuchs die Welt der Bücher öffnen. „Es ist der erste Bücherschrank für Kinder in der Stadt und wir hoffen, dass noch welche dazu kommen“, sagt Kita-Leiterin Kathi Lyrhammer.

Da die Kleinen durch den fantasieanregenden Stoff der unterschiedlichen Lektüren auch selber Geschichten erfinden und erzählen sollen, geht an diesem Tag das Erzieher-Team mit gutem Beispiel voran. Unter großem Beifall stellt Kita-Leiterin Kathi Lyrhammer König Max vor, der gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth und den Kindern Tina, Heike und Saliha gerne großartige Abenteuer erleben möchte. Indes hat jeder andere Vorstellungen und Vorlieben, sodass sich der kleine Clan erst einmal zerstreitet. Einigen kann sich die Familie schlussendlich aber auf die Leidenschaft für das Lesen. Dabei lassen sich die unterschiedlichsten Ereignisse gedanklich nachvollziehen, sodass es heißt: „Lesen ist doch das Schönste auf der Welt.“

Dem stimmen die Kinder der Kita 11 zu und spendieren sogleich die ersten Bücher für den von den Auszubildenden der Firma Pittler gebauten Schrank. Auch der Erste Stadtrat René Bacher hat mehr als 20 Exemplare eines Buches mit dem Titel „Bin ich klein“ mitgebracht. Der als „Weltkinderbuch“ bekannte Bestseller ist in mehr als 200 Sprachen und Dialekte übersetzt worden. Eine solche Lektüre sei gerade in einer Stadt wie Dietzenbach mit ihrer Vielfalt an Menschen wichtig, stellt der ausgebildete Lehrer fest.

Ab sofort können sich Lesehungrige an dem öffentlichen Bücherschrank bedienen, sich ein Buch ausleihen, es zuhause lesen und wieder zurückbringen. Wer sich gar nicht davon trennen will, darf es behalten und dafür ein anderes Buch in den Schrank stellen „Es soll ein Geben und Nehmen sein“, sagt Lyrhammer. Ermöglicht haben den Bücherschrank mehrere Sponsoren. Eingeflossen ist etwa der Erlös des Benefizkonzertes „Junge Musik“, eine Kooperation des Musikmanagers Marcel Jung, des Vereins „Für Dietzenbach“ und des Unternehmers und Weltenbummlers Norbert Kern und seiner Frau Heide als Sponsoren. Außerdem hat der Verein Teile aus dem Adventskalender-Verkauf hinzugefügt. Unterstützung kam auch von Privatsponsoren wie Gerd Wendtland, ehemaliger Vorsitzender der Flüchtlingshilfe, und Ehrenbürgermeister Jürgen Heyer. (scho)