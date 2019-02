Claudia Pisa ist die neue Pfarrerin der evangelischen Christus-Gemeinde

Dietzenbach – Wenn Claudia Pisa von gutem Nährboden spricht, dann meint sie nicht ihr nächstes Gartenprojekt rund um die Christuskirche. Von Patrick Eickhoff

Vielmehr bezieht sich die neue Pfarrerin der evangelischen Christus-Gemeinde auf das Fundament, auf das sie in ihrer ersten Station bauen kann. „Das macht es für mich als Neuling etwas einfacher“, verrät die 30-Jährige und schmunzelt. In der Tat steht die neue Pfarrerin nicht vor „brachliegendem Feld, auf dem man nicht weiß, was man zuerst angehen soll“. Vielmehr gehe es darum, sich die „schön aufbereitete Wiese anzuschauen und nach und nach zu überlegen, wo man vielleicht etwas Neues anpflanzen kann“, sagt sie.

Denn bei der Christus-Gemeinde hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Neugestaltung der Kirche, neue Glocken im Kirchturm, Garten und Hof an der Pfarrgasse und zuletzt die Renovierung des Gemeindesaals. „Es wurde sehr viel gemacht, die Mitglieder sind sehr aktiv, das merkt man – und das gefällt mir.“

Seit dem 1. Januar dieses Jahres wirkt auch Claudia Pisa kräftig mit. Auch wenn es am Anfang eher darum geht, sich zurechtzufinden. „Es stehen zahlreiche Treffen an, vom Kirchenvorstand über weitere Termine“, erläutert sie. „Und außerdem will ich mir ja auch ein Bild machen und mit vielen Leuten ins Gespräch kommen.“ Dazu nutzt der Neuling jede Gelegenheit. „Es ist von Vorteil, dass ich bereits am 6. Januar meinen ersten Gottesdienst halten konnte.“ Viele seien neugierig gewesen, wie sich die neue Pfarrerin so schlagen würde. „Bisher kann ich nur Positives berichten und hoffe, das ist umgekehrt genau so“, sagt sie und lacht.

Zwar findet die offizielle Ordination erst im März statt, dennoch macht sie deutlich, wie sehr ihr Gottesdienste am Herzen liegen. „Ich gestalte sehr gerne und lasse meine Ideen freien Lauf“, sagt sie. Besonders Sing-Gottesdienste gefallen der 30-Jährigen. „Ich finde einfach, dass dies eine schöne Gelegenheit ist, Gott zu begegnen.“ Wer mit der 30-Jährigen spricht, merkt, dass sie viel Wert auf Sprache legt. „Ich lese sehr gerne – dabei kann ich optimal abschalten.“ Sprache soll daher auch sonntags in der Kirche eine Rolle spielen. Deshalb könne es auch sein, dass ein Psalm mal anders zur Geltung komme. „Ich mag es, diese in moderner Sprache zu behandeln.“

Das passt auch mit einem weiteren Punkt zusammen, der Claudia Pisa wichtig ist. „Ich mag Kindergottesdienste sehr gerne“, verrät sie. Und auch da gebe es ein gutes Fundament bei der Christus-Gemeinde. „Da hat meine Kollegin Andrea Schwarze beispielsweise mit dem Krabbelgottesdienst schon sehr schöne Ideen gehabt.“ Die Arbeit mit der Jugend ist ihr wichtig, nicht nur, weil sie während ihrer Konfirmandenzeit gemerkt habe, dass sie Pfarrerin werden will. „Ich habe es sogar in mein Konfi-Buch eingetragen“, sagt sie und lacht. Doch da müsse nicht der Weg sein, die Jugendlichen einschlagen sollen. „Meine Zeit damals war super, ich freue mich auch jetzt schon darauf, mit dem neuen Konfirmanden-Jahrgang zu arbeiten,“

Dass sie in sehr jungen Jahren in große Fußstapfen tritt, weiß sie. „Ich bin sehr froh darüber, dass sich Manfred Senft mit mir zusammengesetzt hat und wir uns austauschen konnten.“ Unterstützt wird sie dabei auch von ihrem Mann, der in Darmstadt bei der Berufsfeuerwehr ist. Er ist auch der Grund, weshalb sie jetzt in der Kreisstadt ist. „Ich habe während meines Studiums der evangelischen Theologie den Wunsch geäußert, mein Vikariat in Egelsbach zu machen – das hat auch geklappt.“ Denn dort hatte sie die Möglichkeit, zu ihrem Freund zu ziehen. Nach Stationen in Heidelberg, Göttingen und an der Emroy University in Atlanta – ging’s der Liebe wegen in den Kreis Offenbach. Doch das zahlte sich aus, denn heute sich beide verheiratet.

Mit ihm gemeinsam hat sie auch schon die Kreisstadt erkundet – auf dem Fahrrad. „Ich bin sehr gerne unterwegs, mache auch, wenn es die Zeit zulässt, gerne mal einen Spaziergang.“ Von Vorteil ist, dass die Pendelei bald ein Ende hat. „Wenn man vor Ort wohnt, kann man sich auch seine kreativen Phasen, beispielsweise beim Schreiben der Predigt, besser einteilen“, verrät sie. Und vielleicht pflanzt sie weitere Ideen im gut aufbereiteten Nährboden der Gemeinde.

Der Festgottesdienst anlässlich der Ordination von Claudia Pisa findet am Sonntag, 10. März, um 10 Uhr in der Evangelischen Christuskirche an der Pfarrgasse statt. Im Anschluss wird ein Empfang im Gemeindesaal geben. Interessierte sind willkommen.