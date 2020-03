Kein Unterricht wegen Corona, keine Einnahmen für Musiklehrer

Die Corona-Krise hinterlässt ihre Spuren. Der wirtschaftliche Schaden wird derzeit von den Wirtschaftsweisen geschätzt. Auch ohne professionellen Rat ist längst klar, dass es gerade Betreiber von kleinen Geschäften und Etablissements schwer haben.

Dietzenbach – Neben Kleinunternehmern und Gastronomen ist noch eine andere Gruppe stark von den derzeitigen Einschränkungen betroffen: Freiberufler.

Das kulturelle Leben ist in den Dornröschenschlaf – oder viel mehr ins Koma – gefallen. Die Schutzmaßnahmen legen auch die Unterhaltung lahm. Der Bund schätzt einen Ausfall von rund 28 Milliarden Euro. Und denjenigen, denen die Auftritte und Aufträge wegbrechen, bleibt nichts, außer warten, bis es vorbei ist.

Der Musiklehrer Christian Attenberger aus Dietzenbach hat sich inzwischen dazu entschlossen, seine Schule „Das Musikatelier“ in Offenbach bis auf unbestimmte Zeit zu schließen. Eine Entscheidung, die der Freiberufler nicht ohne Weiteres getroffen hat. „In den ersten Tagen waren die Eltern der Schüler noch froh, dass wenigstens ich noch weiter unterrichte“, berichtet der 34-Jährige. Ab diesem Zeitpunkt habe er die Zweifel in der Gesellschaft bereits bemerkt. „Auf der einen Seite verdiene ich ja damit mein Geld, aber auf der anderen Seite wurde die Stimme der Vernunft doch lauter“, sagt Attenberger. Doch stellvertretend für die Zunft heißt das: kein Unterricht, keine Einnahmen. Keine Kurzarbeit, keine Freistellung.

Die Schüler, die bei ihm beispielsweise Gitarren- und Schlagzeugunterricht nehmen, sind zwischen fünf und 70 Jahre alt. Damit stellt die Musikschule einen möglichen Umschlagplatz für das Coronavirus dar. Attenberger betont: „Da sind eben auch Menschen aus der Risikogruppe dabei – das bringt einen natürlich ins Grübeln.“ Im Grunde ist die Entscheidung somit zusammen mit den Schülern gefallen. Wenn der Musiklehrer den Unterricht von seiner Seite aus abgesagt hätte, hätte er eine Entschädigung leisten müssen. Wenn die Schüler absagen, muss er kein Geld zurückzahlen. Der Unterrichtsplan des 34-Jährigen berücksichtigt neben den regulären Schulferien auch einige Urlaubstage. Daraus ergeben sich die Preise für den Unterricht, die seine Schüler monatlich zahlen. „Den brauche ich also wegen der Corona-Krise gerade auf“, sagt Attenberger. Und nach den Osterferien? Mal sehen. Etwas anderes bleibt nicht übrig.

Seit Montag kann auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Kassel die Soforthilfe für Freiberufler, Solo-Selbstständige und Kleinunternehmer beantragt werden. In den ersten Tagen waren die Server natürlich überlastet. Das Geld, das dort den Betroffenen zugesichert wird, müsse in Attenbergers Augen schnell fließen. „Ich bin nicht der Erste, aber auch nicht der Letzte in der Reihe, der die Hilfe braucht“, sagt er. Sein Puffer hält ihn über Wasser, die Arbeit fehlt ihm aber. „Ich bin mit meinen Schülern per WhatsApp in Kontakt, dort halte ich sie mit kleinen Lernvideos bei der Stange“, berichtet der 34-Jährige. Außerdem kann sich der Musiklehrer, der in drei Bands spielt, nun auch seinem Solo-Album widmen. „Und wenn ich dafür nichts mache, versuche ich, ,Dua Lipa" für meine Schüler als Metal-Version umzusetzen.“ Aufgaben per Mail gibt’s auf Wunsch ebenso. „Manche, die Anspruch auf Entschädigung hätten, verzichten darauf“, erzählt Attenberger stolz. Es freue ihn, dass seine Schüler sich mit dieser neuen, kontaktlosen Art des Unterrichts zufriedengeben.

Von Lisa Schmedemann