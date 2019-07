Dietzenbacher berichten aus amerikanischer Partnerstadt

Anlässlich der zehnjährigen Städtepartnerschaft mit Oconomowoc (Wisconsin) war eine etwa 20-köpfige Delegation aus Dietzenbach zu Besuch in den USA (wir berichteten).

Dietzenbach – Die amerikanischen Organisatoren hatten sich viel Mühe gegeben, um ein abwechslungs- sowie themenreiches Programm auf die Beine zu stellen. Dabei wurden viele Gesellschaftsbereiche und Ebenen des Föderalismus betrachtet. Auf städtischer Ebene waren die Dietzenbacher unter anderem beim „City Council Meeting“, dem amerikanischen Pendant einer Stadtverordnetenversammlung, zu Gast. Die Bürgermeister David Nold und Jürgen Rogg sowie Christel Germer, Dietzenbachs Stadtverordnetenvorsteherin, präsentierten im Rathaus von Oconomowoc die Historie der Städtepartnerschaft sowie einen Ausblick. „Wir haben ganz spezielle Gäste heute Abend“, sagte Nold in öffentlicher Sitzung, die auch auf Youtube zu finden ist. Rogg erinnerte in seiner Rede an den Dietzenbacher Exportschlager, den „German Christmas Market“, den er 2012 miteröffnen konnte. „Ich freue mich, dass der Markt sich sehr erfolgreich entwickelt. “.

Die Situation der Einzelhändler ist in beiden Städten ähnlich. Es brauche Aktionen zur Belebung der Innenstadt, um Menschen mit attraktiven Angeboten in diese zu locken. In Oconomowoc standen zudem Besuche beim wöchentlichen „Farmers Market“, dem regelmäßig stattfindenden Konzert der „American Legions Band“ oder das „Midwest Stand-Up Paddle Fest“ an. Dietzenbachs Rathauschef betonte gegenüber der amerikanischen Presse, dass es die Begegnungen der Menschen sind, nicht die Verträge, die die Freundschaft ausmachen.

Der ehemalige Bürgermeister Stephan Gieseler war mit seiner Ehefrau Karoline mit dabei. „Es ist wunderbar zu sehen, dass wir heute mit der größten Delegation hier sein können“, sagte Gieseler, der den Städtepartnerschaftsvertrag 2009 mitunterzeichnete. „Wir haben eine gute, vertrauensvolle und aktive Basis geschaffen, auf der wir weiter aufbauen können. Neben dem regelmäßigen Austausch der Schulen und Bürger wünsche ich mir zukünftig auch wirtschaftliche Kooperationen beider Städte.“

Zusätzlich zum städtischen Blickwinkel gab es noch weitere Eindrücke.

Denn auch auf Kreisebene sind der Kreis Offenbach und Waukesha County verbunden. Bei einer rund zweistündigen Präsentation von Paul Farrow, quasi dem Landrat, standen vorrangig die Themen Wohnen, Infrastruktur, Bevölkerung und Wirtschaftsentwicklung auf der Agenda. Nach einer Führung im Regierungsgebäude von Madison, der Hauptstadt Wisconsins, stand das Thema Bildung im Vordergrund. Hans-Peter Löw, Schulleiter der Heinrich-Mann-Schule (HMS), erläuterte, dass der Schüleraustausch der aktivste Teil der Städtepartnerschaft ist. Erst Ende Juni sei die letzte Schülergruppe in Dietzenbach bei Gastfamilien gewesen.

Große Augen bekamen die Kreisstädter, als sie die Kulturarena der Schule gesehen haben. In einem Referendum wurde durch die Bevölkerung zugestimmt, insgesamt 55 Millionen Dollar in die Bildungsinfrastruktur zu investieren. Bei einer Schulführung über den neuen Campus trafen die Dietzenbacher Jason Curtis, den aktuellen Schulleiter der dortigen High School und Dr. Roger J. Rindo. Er kündigte an: „Ein Besuch in unserer Schule steht bereits für das Frühjahr des kommenden Jahres an. Unsere Schülerinnen und Schüler können es kaum erwarten, die deutschen Jugendlichen willkommen zu heißen.“ Dies wird voraussichtlich nicht der einzige Besuch im Jahr 2020 sein. Denn die 800-Jahrfeier von Dietzenbach wollen sich die amerikanischen Freunde nicht entgehen lassen und planen den Gegenbesuch in Deutschland.

Weshalb das Jubiläum so eindrucksvoll für amerikanische Verhältnisse ist, zeigte die Führung im Museum von Oconomowoc, einem weiteren Programmpunkt der Reise. Denn im Verhältnis zur jahrhundertelangen Geschichte Dietzenbachs und der Region, ist der Bundesstaat Wisconsin mit seinen Städten gerade mal um die 170 Jahre jung. eps