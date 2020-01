Jugendliche finden Schwerverletzten - Hubschrauber im Einsatz 

In Dietzenbach haben drei Jugendliche einen schwer verletzten Mann gefunden. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert. Die Hintergründe sind noch unklar.

Dietzenbach - Am Freitagabend ist in der Jungfern-Wingert-Straße in Dietzenbach ein Mann am Fuße eines Aussichtsturms von drei Jugendlichen schwer verletzt aufgefunden worden. Das berichtet die Freiwillige Feuerwehr Dietzenbach. Ein Rettungshubschrauber hat den Mann abtransportiert. Die Hintergründe seiner Verletzungen sind nach aktuellem Stand noch völlig unklar.

Dietzenbach: Rettungshubschrauber transportiert Mann ab

Die Brandschützer wurden alarmiert, um dem Rettungshubschrauber durch Beleuchtung die Landung zu ermöglichen. Neben drei Einsatzwagen der Feuerwehr wurde auch ein Kriseninterventionsteam des Rettungsdienst zum Ort des Geschehens gerufen, um die drei Jugendlichen zu betreuen.

