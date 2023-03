Einbrecher-Duo steigt in Restaurant ein

Von: Niels Britsch

Zwei Männer brechen in ein Restaurant ein und stehlen eine Geldbörse. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise. © dpa

Zwei Männer brechen in Dietzenbach in ein Restaurant ein und stehlen eine Geldbörse. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise.

Dietzenbach – Nachdem bislang unbekannte Täter nach Angaben der Polizei am frühen Sonntagmorgen in der Offenbacher Straße vergeblich versucht hatten, in eine Bäckerei einzubrechen, gelang ihnen dies kurze Zeit später in einem angrenzenden Restaurant im Bereich der 60er-Hausnummern, wo sie eine Geldbörse stahlen. Wie die Polizei weiter mitteilte, war einer der Täter gegen 4.40 Uhr durch ein geöffnetes Küchenfenster in das Restaurant eingestiegen, während sein Komplize draußen Schmiere stand. Dem Duo gelang es, zu flüchten.

Zeugen, die etwas beobachtet oder gar die Täter gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 069 80981234 bei der Kriminalpolizei zu melden. Die Ermittler haben folgende Beschreibung der Männer veröffentlicht: Ein Einbrecher war mit einer hellen Daunenjacke, blauer Jeanshose und hellen Schuhen bekleidet, möglicherweise trug er eine Brille. Sein Komplize hatte eine schlanke Statur und trug eine zweifarbige Daunenjacke, die im Brustbereich und an den Oberarmen dunkler gefärbt war, beide Täter trugen Kapuzen. (nb)