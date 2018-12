Einbrecher flüchten unerkannt mit Tresor

Dietzenbach - Während die einen im Kreise ihrer Familie entspannten, nutzten andere die Weihnachtstage für eine Straftat - so zum Beispiel in Dietzenbach.

In der Zeit von 12 Uhr am Heiligabend und 12 Uhr am ersten Weihnachtsfeiertag brechen Unbekannte in die Büros eines Logistikunternehmens in der Messenhäuser Straße ein, das berichtet die Polizei. Die Ganoven hebeln dabei die Fenster auf, um ins Innere zu gelangen. Hier durchwühlen sie sämtliche Räume und stoßen so auf einen Würfeltresor, den sie mitnehmen.

Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest, die Kriminalpolizei in Offenbach hat allerdings die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten hoffen jetzt auf Hinweise von möglichen Zeugen. Wer also etwas mitbekommen hat, sollte sich telefonisch unter der Rufnummer 069/8098-1234 melden. (jo)

Gaunerzinken: Mit diesen Geheimcodes verständigen sich Einbrecher Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa