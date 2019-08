Elke Schott verpasst ihren "Haltestellen" einen neuen Anstrich

Was mit einem kurzen Verschnaufspäuschen nach dem Einkaufen angefangen hat, bewegt die Stadt nun seit zwei Jahren. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Die "blauen Mitfahrbänke" von Elke Schott werden aktuell einer Frischzellenkur unterzogen.

Dietzenbach – Insgesamt gibt es zehn "Haltestationen", die im Stadtgebiet verteilt sind. Nun zieht die Initiatorin ein Resümee. "Manche Bänke werden so häufig genutzt, dass neue Farbe allein nicht reicht", berichtet sie. Das Exemplar vor dem Rewe-Markt in der Altstadt etwa wurde bereits vermisst, als Schott sie zur Restauration abgeholt hat. "Deswegen habe ich eine alte Variante vor den Markt gestellt", erzählt sie. Die "Mitfahrbänke" sind von den damaligen Azubis der Städtischen Betriebe gebaut worden und dadurch deutlich stabiler als die Exemplare aus dem Baumarkt.

In ihren freien Tagen nimmt sich Schott ihre "Schützlinge" nacheinander vor und verpasst ihnen einen neuen Anstrich. Für schwerere Fälle hat sich Schott Hilfe geholt. "Über das Projekt habe ich viele Kontakte geknüpft und neue Menschen kennengelernt", resümiert sie. Unter anderem entstand so der Kontakt zum Freiwilligen Feuerwehrmann René Wawra. Den gelernten Maler und Lackierer musste Schott nicht zweimal um Hilfe bitten. "Ich finde das Konzept der blauen Bank großartig, dafür tue ich gerne etwas", sagt Wawra. Ein etwas geschundenes Exemplar hat er nun zu sich in den Hof genommen.

Bank am Bahnhof war hinüber

Die Rückenlehne weist Risse auf und insgesamt steht sie etwas wackelig da. Ursprünglich stand sie am Rathaus, doch dort wurde sie Opfer von Vandalismus. "Die Bank am Bahnhof hat es allerdings schlimmer getroffen, die war völlig hinüber", sagt Schott. Derzeit ist sie auf der Suche nach einem Schreiner, der ihr eine stabile Bank nachbaut, denn den Bahnhof wolle sie gerne wieder mit einer Haltestelle versehen. "Aber die hier kriegen wir wieder hin", meint Wawra zuversichtlich und deutet auf seinen Patienten. Die Bank wird zunächst geschliffen und gespachtelt. Wenn das Holz wieder geklebt ist, wird sie in dem typischen Blauton lackiert werden. "Das wird etwa einen Tag in Anspruch nehmen", schätzt Wawra. Mehr sei dafür nicht nötig. "Die Farbe lasse ich mir extra anmischen", erzählt Schott und taucht den Pinsel in den kleinen Eimer.

Das Konzept der blauen Sitz- und Mitfahrgelegenheiten ist einfach: Wer sich darauf setzt, wird mitgenommen – sofern die drei Säulen, auf denen das Konzept fußt, berücksichtigt werden. "Ich möchte die Menschen zu Respekt, Wertschätzung und sozialer Kompetenz anhalten", sagt die Initiatorin. In ihren Augen hat sie das bereits erreicht. "Die ,blaue Bank’ ist vielen bereits ein Begriff", erzählt sie. Die Stationen, so zieht sie Bilanz, die nicht genutzt werden, sind zumindest ein Symbol für diese drei Werte. "Mich hat ein Mensch aus der Pfalz kontaktiert, der sich Tipps geholt hat, wie man das Projekt am besten umsetzt", erzählt sie. Das mache natürlich stolz.

Lisa Schmedemann