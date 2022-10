Dietzenbacher Eltern klagen in sozialen Netzwerken über zu wenige Kita-Plätze

Von: Lisa Mariella Löw

Nicht alle Dietzenbacher Kinder können ausgelassen in ihrer Kita ein Sommerfest feiern wie hier die Mädchen und Jungs der Kita 5, weil sie bisher keinen Betreuungsplatz in einer Dietzenbacher Kindertagesstätte bekommen haben.

In Dietzenbach fehlen Kita-Plätze. In einer Facebook-Gruppe machen Eltern ihrem Ärger darüber Luft.

Dietzenbach – In Hessen fehlen rund 37 000 Kita-Plätze für kommende Jahr. Das ist das Ergebnis einer kürzlich veröffentlichten Bertelsmann-Studie. Auch in den Kommunen des Kreises Offenbach ist der Mangel seit einigen Jahren zu spüren, was viele Eltern in eine Betreuungsnotlage für ihre Kinder bringt.

Aktuell beklagen sich viele Eltern in einer Dietzenbacher Facebook-Gruppe darüber, dass sie für ihre Kinder keinen Betreuungsplatz bekommen. So schreibt eine betroffene Mutter, keinen Kindergartenplatz für ihre dreijährige Tochter zu erhalten. Selbst, ob sie diesen in einem halben Jahr bekommen wird, wisse sie noch nicht. Eine andere Dietzenbacherin schildert, dass sie für ihre Tochter erst im Alter von vier Jahren einen Betreuungsplatz ermöglicht bekommen habe. Fälle wie diese häufen sich in der Kreisstadt – zumindest den Schilderungen in dem sozialen Netzwerk zufolge.

Fehlende Kita-Plätze in Dietzenbach: „Kapazitäten sind erschöpft“

„Es geht wirklich vielen Eltern so und ihr könnt uns glauben, uns Erziehern beziehungsweise den Einrichtungen tut das wirklich leid“, äußert sich Julia Schneider, Erzieherin in der Katholischen Kindertagesstätte St. Martin, zur aktuellen Lage. Besserung sei jedoch vorerst nicht in Sicht. „Die Kapazitäten sind dermaßen erschöpft – es ist schlimm.“

Bei der Stadt ist das Problem bekannt. Laut einem Bericht des Fachbereichs 50 (Soziale Dienste), der im September im Ausschuss für Soziales, Kultur und Integration vorgestellt wurde, warteten insgesamt 380 Dietzenbacher Familien auf einen Betreuungsplatz für ihre Kinder – davon 173 im U3- und 207 im Ü3-Bereich.

Eltern bekunden Unmut über fehlende Kita-Plätze in Dietzenbach

Ob sich die Lage tatsächlich verschärft hat – wie die Unmutsbekundungen via Social Media mit inzwischen mehr als 50 Kommentaren vielleicht vermuten lassen – oder ob möglicherweise der Schulanfang und die aus den Kitas entlassenen Erstklässler gar für eine Entspannung gesorgt haben, konnte die Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion noch nicht mitteilen. Sie versprach aber aktuelle Zahlen für den November.

Wie berichtet, planen die Verantwortlichen bereits, einige der elf städtische Kindertagesstätten zu erweitern. Demnach sollen in den Kitas 3, 7 und 12 insgesamt 84 weitere Kitaplätze geschaffen werden. Außerdem versucht die Stadt, dem Personalmangel entgegenzuwirken, indem sie laut Angaben des Ersten Stadtrats René Bacher übertariflich bezahlt und ab 2023 auch einige Wohnungen für Erzieherinnen und Erzieher zur Verfügung stellen möchte, um einen Ortswechsel zu vereinfachen.

In ihren Beiträgen auf Facebook suchen Eltern inzwischen auch nach Alternativen zu den städtischen Kitas. Eine Möglichkeit stellten private Kindertageseinrichtungen wie das Montessori-Kinderhaus dar, heißt es beispielsweise. Die hohen Gebühren könnten sich jedoch nur die wenigsten Eltern leisten, kritisieren einige Nutzer. Auch auf die Option mit Tageseltern weisen einige Mütter und Väter in der Online-Diskussion hin. Das Kreisjugendamt vermittele hier und übernehme die anfallenden Kosten, so der Tipp für Betroffene. (Von Lisa Mariella Löw)