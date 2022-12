Erste Anhebung seit 2014: Dietzenbacher Stadtwerke erhöhen Wasserentgelte

Von: Ronny Paul

Teilen

Stadtwerke kündigen die erste Erhöhung seit 2014 an: Die Preise für Frischwasser steigen ab Januar. © Burghard Wittekopf

Die Stadtwerke Dietzenbach erhöhen mit Wirkung zum 1. Januar 2023 die Preise für Frischwasser. Der Nettopreis für den Kubikmeter Trinkwasser steigt dann von derzeit 1,53 Euro auf 1,76 Euro.

Dietzenbach – Dieser Schritt sei unter anderem nötig, um dem Auftrag der Versorgungssicherheit weiterhin nachkommen zu können, heißt es. Preisveränderungen wird es auch bei den Zählerentgelten geben. Je nach Größe des Zählers steigen oder sinken die Kosten. „Seit dem Jahr 2014 – in dem wir die Wasserversorgung übernommen haben – haben wir die Preise nicht angepasst“, sagt Thomas Vollmuth, Geschäftsführer der Stadtwerke. „Eine unserer wesentlichen Aufgaben besteht darin, die Versorgung mit Frischwasser fortwährend zu gewährleisten. Hierfür waren und sind regelmäßige Investitionen in das 106 Kilometer lange Wassernetz nötig“, sagt Jannis Wirth, technischer Bereichsleiter Wasser und Abwasser bei den Stadtwerken.

Aufgrund der in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Material- und Lohnkosten steige die Belastung für die Netzbewirtschaftung und die -instandhaltung. Wirth: „Somit können die bisherigen Wasserpreise nicht gehalten werden.“

Rechne man 2022 mit ein, investieren die Stadtwerke bis 2025 insgesamt 3,48 Millionen Euro in das Dietzenbacher Wassernetz. „Neben den allgemeinen und turnusmäßigen Überprüfungen, Zählerwechseln, Reparatur- und Sanierungsarbeiten werden wir zu Beginn des nächsten Jahres in einer speziellen Aktion 3 000 alte Wasserzähler durch hochmoderne Funkzähler ersetzen“, kündigt Vollmuth an. „Im Fokus ist außerdem das Gebiet Hexenberg. Hier werden wir in der Limburger Straße, der Marburger Straße und am Heidenberg alte Hausanschlüsse und Leitungen sanieren.“

Wirth weiß: „Vielen Menschen ist gerade im vergangenen Sommer bewusst geworden, wie weit der menschengemachte Klimawandel vorangeschritten ist.“ Man dürfe sich da nicht täuschen: „Nur weil es jetzt kälter ist, ist es immer noch zu trocken.“ Alleine um den trockenen Sommer des vergangenen Jahres auszugleichen, bedürfe es immer noch eines wochenlangen Dauerregens. „Wasser ist und bleibt die wichtigste Ressource auf diesem Planeten. Hier liegt es in unserer Verantwortung, möglichst sorgsam und nachhaltig damit umzugehen. Und das bedeutet eben auch, alles dafür zu tun, dass unser Wassernetz modern und effizient bleibt“, sagt Wirth.

Die Stadtwerke werden die neuen Preise zum 1. Januar auf ihrer Homepage veröffentlichen. Darüber hinaus erhalten alle Kundinnen und Kunden mit der Wasserrechnung Ende Januar 2023 noch einmal detaillierte Informationen. (ron)

Infos im Internet: stadtwerke-dietzenbach.de