Flächendeckende Glasfaserversorgung im Gewerbegebiet

Dietzenbach - Es ist nur ein kleines unscheinbares Kästchen, das nun bei der Arnold & Hanl Umzugslogistik GmbH an der Wand im Serverraum hängt. Von Burghard Wittekopf

15 mal 15 Zentimeter ist es groß, aber dieses kleine Kästchen hat es in sich, denn es ist ein wichtiger Schritt für das Unternehmen, ein sehr wichtiger für den Standort Dietzenbach und ein ebenso wichtiger für die Deutsche Glasfaser GmbH. Im Beisein von Bürgermeister Jürgen Rogg, Wirtschaftsförderer Michael Krtsch, Geschäftsführer von Arnold & Hanl, Thomas Arnold, und 3PL-Bereichsleiter Jens Vinson hat Frank Geltinger von der Deutschen Glasfaser GmbH das kleine Wunderwerk der Technik mit einem Handschlag übergeben. Das Unternehmen Arnold & Hanl verfügt ab sofort – als eines von 45 kreisstädtischen Unternehmen – über einen zukunftsfähigen Internetanschluss.

„Wir sind sehr froh über den Ausbau und die sehr gute Zusammenarbeit mit der Deutschen Glasfaser“, sagt Bürgermeister Rogg. „Das ist ein Meilenstein für die digitale Infrastruktur in Dietzenbach.“ Für die Stadt entstanden beim Ausbau, wie berichtet, keine Kosten, alle Investitionen hat die Deutsche Glasfaser selbst getätigt. „Wir sind die erste Stadt in Hessen, die jetzt flächendeckend eine Glasfaserversorgung im Gewerbegebiet anbieten kann“, freut sich Wirtschaftsförderer Krtsch. „Dadurch wird die Attraktivität unseres Wirtschaftsstandorts deutlich gesteigert.“

„Der Standort Dietzenbach ist auch für unser Unternehmen sehr wichtig“, sagt Geltinger. „Deshalb haben wir unser Büro hier in der Kreisstadt bezogen und betreuen alle weiteren Ausbauten hessenweit von hier aus.“ Drei Monate schneller als geplant geht damit das erste von derzeit 45 Unternehmen an den Start. Der Ausbau in Dietzenbach geht zügig voran, die nächsten Anschlüsse erfolgen in der Elisabeth-Selbert-Straße und der Justus-von-Liebig-Straße. Weitere Firmen werden in den kommenden Wochen angeschlossen.

Arnold ist erleichtert: „Es ist für unser Unternehmen enorm wichtig, dass wir über eine schnelle Datenleitung verfügen.“ Arnold & Hanl setzt eine Cloud-Lösung für die Erfassung und Abwicklung seiner Aufträge ein. So kann der Lkw-Fahrer seine Aufträge auf sein Handy bekommen – und das von überall auf der Welt, denn alle Daten über Kunden, Fuhrpark oder Aufträge werden dabei in einem zentralen Rechenzentrum gespeichert. Aber nicht nur die Unternehmensdaten sind in der „Cloud“. Längst sind handelsübliche Programme wie Microsoft Word und Excel nur noch in der Cloud verfügbar. Eine schnelle Datenanbindung ist deshalb für ein Unternehmen, das zukunftsfähig sein möchte, immer wichtiger.

Raus aus dem Funkloch: Mesh-Netze verbessern das Heim-WLAN Zur Fotostrecke

„Bisher hatten wir nur eine 16.000er DSL-Leitung und damit wurde unternehmerisches Handeln immer schwieriger“, sagt Arnold. „Mehr gab es hier im Industriegebiet nicht.“ Jetzt verfügt das Unternehmen mit einer Datenrate von 200 Megabit/s über eine mehr als zwölfmal so schnelle Glasfaserleitung. Aber das ist noch lange nicht das Maximum, denn Glasfaser ist nahezu unendlich schnell, da die Daten mit Lichtgeschwindigkeit übertragen werden. „Bis zu 10 Gigabit/s sind durchaus möglich“, sagt Frank Geltinger.