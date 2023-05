Gasflasche explodiert auf Balkon - Zwei Personen bei Brand in Dietzenbach verletzt

Von: Niels Britsch

Bei einem Feuer in der Friedensstraße in Dietzenbach sind zwei Personen verletzt worden. © 5VISION.NEWS

Beim Grillen auf dem Balkon in einem Mehrfamilienhaus in Dietzenbach bricht ein Feuer aus. Eine Gasflasche explodiert und plötzlich steht das Haus in Flammen.

Dietzenbach – Bei einem Feuer in der Friedensstraße sind am Donnerstag (18. Mai) zwei Personen verletzt worden. Wie die Freiwillige Feuerwehr Dietzenbach berichtet, war beim Grillen auf dem Balkon einer Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus gegen 14 Uhr ein Gasgrill in Brand geraten. Die Gasflasche explodierte und die Flammen griffen auf den Dachstuhl und die Wohnung über.

Die Feuerwehr war mit 46 Frauen und Männern im Einsatz, sie wurde unterstützt von Einsatzkräften aus Rödermark. Nachdem sie das Mehrfamilienhaus evakuiert hatten und dabei einen Hund retteten, löschten die Feuerwehrleute die Flammen und kontrollierten den Dachstuhl auf weitere Brandherde.

Explosion und große Rauchwolke: Bei dem Brand in Dietzenbach sind zwei Personen verletzt worden. © p

Zwei Personen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, das Haus bleibt vorerst unbewohnbar. (nb)

Erst vor wenigen Wochen hatte in Dietzenbach ein Haus gebrannt. Die Feuerwehr evakuierte das gesamte Gebäude.