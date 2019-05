Theorie, Praxis und Deutschunterricht: Förderung für Flüchtlinge 

Der Kreis Offenbach hat sich mit der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach (kvgOF) zusammengetan und ein Projekt ins Leben gerufen, das Flüchtlingen und Menschen in der Grundsicherung die Möglichkeit zur Ausbildung als Busfahrer bietet – in nur neun Monaten.

Dietzenbach – Die duale Ausbildung zum Berufskraftfahrer im Personenverkehr dauert eigentlich drei Jahre. Nicht umsonst brauchen Pendler starke Nerven, wenn sie im Ballungsgebiet Rhein-Main auf Bus und Bahn angewiesen sind.

Besonders im Krankheitsfall ist es für das aktuelle Personal kaum machbar, die Lücken zu füllen. Verspätungen und Ausfälle sind nicht selten die Folge. „Es werden wirklich händeringend Busfahrer gesucht, insbesondere auf den Linien“, sagt Erste Kreisbeigeordnete Claudia Jäger. Der Kreis Offenbach hat sich mit der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach (kvgOF) zusammengetan und ein Projekt ins Leben gerufen, das Flüchtlingen und Menschen in der Grundsicherung die Möglichkeit zur Ausbildung als Busfahrer bietet – in nur neun Monaten.

80 Bewerber haben Chance auf Teilqualifikation

Hierfür hat sich die kvgOF an das Jobcenter gewandt. Aus 80 Bewerbern haben nun 21 die Möglichkeit, die Teilqualifikation im Zuge dieses Projektes zu erwerben. Unter den Teilnehmern sind 15 Flüchtlinge, die erst seit einigen Jahren in Deutschland leben. „Für diese Menschen haben wir einen Deutschkurs eingerichtet, der auch Fachbegriffe vermittelt“, erläutert Sozialdezernent Carsten Müller. Für die sechs übrigen Teilnehmer, die der deutschen Sprache mächtig sind, geht es bereits nach sechs Monaten vor den Prüfungsausschuss.

Der Unterricht findet in der Fahrschule Lendjel statt. „In verschiedenen Modulen erwerben die Teilnehmer nicht nur den Führerschein, sondern nehmen noch viel Drumherum mit“, beschreibt der Inhaber Zsolt Lendjel. Das Wissen werde je nach Thema in Monats- oder Wochenplänen vermittelt und im Wechsel unterrichtet. Während die einen pauken, dürfen sich die anderen hinters Steuer der Fahrschulbusse setzen. Unter ihnen ist – als einzige Frau – Sabine Lemp. Die vierfache Mutter war direkt Feuer und Flamme für das Projekt. „Das Jobcenter fragte mich, ob ich mir diese Ausbildung vorstellen könnte“, erinnert sich die 52-Jährige, „und ich habe direkt zugesagt“. Vor der Größe der Fahrzeuge schrecke sie nicht zurück.

Jobs gibt es beim Urberacher Omnibusbetrieb

Nach der Ausbildung wird sie beim Urberacher Omnibusbetrieb in einem Linienbus sitzen. „Meine Tochter ist aufgeregter als ich“, sagt Lemp. „Dass die neuen Busfahrer im Anschluss eine Weiterbeschäftigung bei hiesigen Verkehrsunternehmen haben, ist eine Win-win-Situation“, findet Müller. Die Suche nach Personal sei schwierig. Lendjel ist zuversichtlich: „Die aktuelle Gruppe ist motiviert.“ Bei Zwischenprüfungen der IHK testen die Teilnehmer ihr Wissen. „Die Ampeln stehen auf Grün“, sagt der Fahrlehrer.

In einem Praktikum werden die Teilnehmer ihre zukünftigen Betriebe kennenlernen. Dort erfahren sie, was ein Busfahrer neben dem Führen das Fahrzeuges noch zu tun hat. „Sie bekommen Einblicke in die Werkstatt oder die Tarifschulung“, sagt Lendjel. Im November stehen die Abschlussprüfungen an. „Wir hoffen, dass alle 21 Busfahrer in spe am Ball bleiben“, sagt der Sozialdezernent.

VON LISA SCHMEDEMANN

