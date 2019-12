Fusion von SC Steinberg, SG, TG und FC Dietzenbach nimmt weiter Form an

Dietzenbach – Mehr als 3000 Mitglieder würde ein Dietzenbacher Sport-Großverein beheimaten. So er denn tatsächlich zustande kommt.

Dietzenbach - Seit Anfang vergangenen Jahres haben sich der SC Steinberg, die SG, die TG und der FC Dietzenbach auf den Weg gemacht, die Chancen für eine Fusion und damit ein zentrales Sportangebot für die gesamte Kreisstadt auszuloten (wir berichteten). Schritt für Schritt, von der Beratung – auch juristisch – über Gespräche der Vorsitzenden und in den Vorständen bis hin zu einem Treffen im Sommer mit Mitgliedern der Abteilungsleitungen von Fußball, Tennis und Turnen. Die würde es nach der Gründung eines Großvereins mehrfach geben.

Nun war ein weiterer wesentlicher Abschnitt an der Reihe: Im Capitol trafen sich die Mitglieder aller Abteilungsvorstände der vier Klubs. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Jürgen Rogg saßen rund 70 Sportbegeisterte der Vereine zusammen. „Ich bin den Vereinsvorsitzenden geradezu dankbar, dass sie sich nicht nur auf dieses schwierige Thema eingelassen, sondern auch die Stadt frühzeitig hinzugezogen haben“, betonte der Rathauschef. Ein Vorhaben in dieser Größenordnung sei sicher „ein dickes Brett“, das gebohrt werden müsse. „Aber Sie haben auch die Verantwortung, für eine geordnete Nachfolge zu sorgen und Sie sollen wissen, dass der Magistrat und ich hinter Ihnen stehen.“

Dietzenbach: Kommt der Sport-Großverein?

Mit all den rasanten Veränderungen in der Gesellschaft wandele sich auch das Konsumverhalten in der Freizeit. Das betonte auch Marcel Subtil, Fachbereichsleiter „Förderung des Ehrenamtes, Sport und Kultur“ des Kreises Offenbach, der die Moderation im Capitol übernommen hatte. Von den insgesamt 283 Sportvereinen im Kreis mit rund 94 000 Mitgliedern erklärten bereits jetzt rund zehn Prozent, existenzielle Probleme zu haben. Subtil verdeutlichte: „15 Prozent der Vereine bekennen finanzielle Schwierigkeiten und fast 40 Prozent Probleme bei der ehrenamtlichen Besetzung der Vorstandsämter, darüber hinaus denken mehr als 20 Prozent über eine Fusion nach.“ Zwar habe Dietzenbach den höchsten Anteil an Jugendlichen in den Sportvereinen, die Herausforderung liege aber nicht nur in der demografischen Entwicklung. „Es geht auch um die Unterfinanzierung der Kommunen, um bildungspolitische Veränderungen – etwa durch die Ganztagsschulen –, um Integration und eine neue Gestaltung der Lebensformen.“ Dabei sei es eigentlich die Kernaufgabe der Vereine, Sport für ihre Mitglieder anzubieten.

Ganz in diesem Sinne äußerten sich die Spartenleiter, die für das Treffen gemeinsam ihre Präsentationen vorbereitet hatten. So betonte Werner Pellmann als Sprecher des Arbeitskreises Fußball: „Unsere Gespräche sind wirklich gut gelaufen und es besteht Einigkeit darüber, dass eine Veränderung herbeigeführt werden sollte.“ Eine Verschmelzung würde zu der zweitgrößten Abteilung des neuen Vereins mit mehr als 700 Mitgliedern führen, darunter rund 400 Jugendliche. Dabei sei festzuhalten, dass nicht nur alle Sportstätten, sondern auch alle Übungsleiter und Ehrenamtlichen weiter gebraucht würden.

Dietzenbach: Neuer Sport-Großverein würde rund 3000 Mitglieder zählen

Ähnlich äußerte sich Robert Winkelmann für die drei Tennissparten: „Im Laufe unserer Gespräche haben wir die Ängste vor einer Zusammenführung komplett abgebaut, und es herrscht Einigkeit, dass wir bereits zur 800-Jahr-Feier der Stadt im nächsten Jahr die Zusammenarbeit intensivieren werden.“ Auch die Turner von SC, SG und TG teilten mit, man setze darauf, dass sich mit weiteren regelmäßigen Treffen gegenseitiges Vertrauen bilde und sich eine Zusammenarbeit entwickelt. Peter Werkmann, Vorsitzender der HSG-Handballer, erinnerte an die guten Erfahrungen mit der HSG. „Der Erfolg hat sich schnell eingestellt.“

Im weiteren Verlauf des Abends nahmen sich die Organisatoren viel Zeit, auf die Fragen der Anwesenden einzugehen. Auf Grundlage einer kleinen Präsentation hatte der Vorsitzende der Interessengemeinschaft der Sport- und Freizeit-Vereine, Urs Schäfer, den bisherigen Verlauf der Fusionsgespräche noch einmal dargestellt. Gisela Kieß, Vorsitzende der SG, betonte: „In dem gesamten Prozess ist nichts von oben herab verordnet worden, es waren immer alle beteiligt, und wir sollten mutig weiter in die Zukunft gehen.“

Im Schlusswort fasste Bernd Fenchel, Vorsitzender des SC Steinberg, die nächsten Schritte zusammen: „Der Verschmelzungsprozess wird fortgeführt, es sind noch einige Punkte zu erledigen, bevor es zu einer abschließenden Informationsveranstaltung mit allen Mitgliedern kommen wird.“ ron