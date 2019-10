Geschäftsführerwechsel bei den Stadtwerken: Christian Locke übergibt an Thomas Vollmuth

Der Geschäftsführer der Stadtwerke Dietzenbach geht in den Ruhestand. Er blickt mit Stolz auf sein Lebenswerk zurück. Und übergibt die Zukunft an den neuen Leiter.

Dietzenbach – Zwar hat Thomas Vollmuth zu Monatsbeginn die Geschäftsführung der Stadtwerke Dietzenbach GmbH, deren Tochterunternehmen Stadtwerke Entsorgungs Service, Stadtwerke Reinigungs Service und Stadtwerke Fuhrpark Service Gmbh sowie die kaufmännische Leitung der Stätischen Betriebe übernommen. Aber Christian Locke, der bisherige Geschäftsführer, ist noch nicht ganz weg – eher auf Abschiedstournee, wie Bürgermeister Jürgen Rogg bei der offiziellen Vorstellung von Vollmuth anmerkt. Locke steht noch bis Jahresende beratend zur Seite und ist schon seit rund einem halben Jahr im wöchentlichen Austausch mit seinem Nachfolger, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Es ist nicht der Abschied von der Arbeit, der ihm schwerfalle, gesteht der künftige Ruheständler, sondern von den Mitarbeitern. Dass die Aussage von Herzen kommt, merkt man dem 65-Jährigen an. Locke hat hörbar einen Kloß im Hals, als er betont: „Ich alleine hätte das nicht geschafft – ich bin stolz darauf zu sagen: Wir haben das alles geschafft.“ Sowohl Bürgermeister Rogg als auch der Vorsitzende des Gesamtpersonalrats der Stadt und Personalrat der Städtischen Betriebe, Michael Klößmann, heben die ausgeprägte soziale Ader Lockes hervor.

Dietzenbach: Stadtwerke mit neuem Geschäftsführer

Aber nicht nur das Menschliche, sondern auch das Kaufmännische zeichnen den gebürtigen Niederrheiner aus. Locke hat die Stadtwerke als hundertprozentige Tochter der Stadt und die Städtischen Betriebe mit aufgebaut und 17 Jahre lang geleitet.

Als Locke 2002 bei einer Grillplatte in der Ratsstube dem damaligen Bürgermeister Stephan Gieseler die Zusage gibt, sind die Stadtwerke ein kleiner Betrieb, da so gut wie alle Felder der Daseinsfürsorge ausgegliedert worden waren. „Ich habe mit einer Teilzeitstelle von 15 Wochenstunden begonnen“, erinnert sich Locke. Da hatten die Stadtwerke lediglich zwei Aufgaben: die Tiefgaragen und das damalige Industriestammgleis für den „Bananenexpress“. „Ich war begeistert“, blickt Locke zurück und lacht. Nach und nach hat er erst in Zusammenarbeit mit Gieseler und dann mit Rogg die in fremder Hand liegenden Ver- und Entsorgungsbereiche zurückgeholt.

Der Stadtbus nahm seine Fahrten auf und aus dem Bauhof wurde der Eigenbetrieb, die Städtischen Betriebe. Das war natürlich in wenigen Wochenstunden so nicht mehr zu wuppen. Also widmete sich Locke seit 2003 in Vollzeit den Stadtwerken und dem Eigenbetrieb. Die Liste der Dienstleistungen für die Daseinsfürsorge der Bürger wurde über die Jahre immer länger: Reinigungs-, Fuhrpark- und Entsorgungsservice wurden gegründet, Solaranlagen errichtet, das Wassernetz und die Kläranlagenleitung übernommen, die Energieversorgung Dietzenbach aus der Taufe gehoben, und das Stromprodukt EDIE eingeführt.

Stadtwerke Dietzenbach: Rückblick auf die Vergangenheit - Freue auf Zukunft

„Mittlerweile bieten Stadtwerke und Städtische Betriebe mehr als 40 Dienstleistungen an“, sagt Locke nicht ohne Stolz über sein Lebenswerk. Aus einem defizitären Unternehmen mit Verlusten im sechsstelligen Bereich ist ein gewinnbringendes geworden. Mehr als eine Million Euro fließen mittlerweile von den Stadtwerken jährlich in den städtischen Haushalt. Eine enge Verzahnung von Stadtwerke und Eigenbetrieb, der sich ebenfalls kontinuierlich weiterentwickelte, seien ihm und seinen Mitstreitern immer wichtig gewesen, hebt Locke hervor, dessen Lebensmittelpunkt sich nun von der Kreisstadt an die Schlei, nahe Eckernförde, verlagert. „Dort sind wir seit mehreren Jahren mit einem zweiten Wohnsitz beheimatet und es warten einige Aufgaben im ehrenamtlichen Bereich auf mich.“ Aktuell ist er etwa Jugendtrainer beim FC Dietzenbach. Angst, vom Job loszulassen, hat er nicht: „Ich bin mir sicher, dass diese tolle Mannschaft auch weiterhin mit dem neuen Geschäftsführer und Betriebsleiter Thomas Vollmuth sich tatkräftig den Aufgaben der Zukunft stellen wird.“

Der 50-jährige Aschaffenburger kommt mit viel Fachwissen nach Dietzenbach, arbeitete er doch jahrelang bei der Mainova-Gruppe und zuletzt bei der Energieversorgung Main-Spessart. Rogg freut sich, „einen solchen Experten für unsere Stadtwerke und den Eigenbetrieb“ gewonnen zu haben. Vollmuth, der zunächst von Bayern in die Kreisstadt pendeln wird, nimmt die neue Herausforderung gern an, bei der er viele „unternehmerische Ideen für den Energie- und Versorgungsbereich der Zukunft“ einbringen möchte. Etwa bei der Elektromobilität: „Da ist noch viel zu tun und es sind alle Beteiligten – auch die lokalen Versorger, gefordert – etwas beizutragen.“ Sein Start ist geglückt: „Ich bin freundlich und offen aufgenommen worden.“

Von Ronny Paul