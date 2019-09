„Die Altstadt frühstückt“: Viele Besucher trotzen dem Herbstwetter

Zweimal im Jahr lädt der Gewerbeverein dazu ein, bei Süßem oder Herzhaftem die Vielfalt der Geschäfte rund um den „Roten Platz“ kennenzulernen oder aufs Neue zu genießen.

Dietzenbach – Das „Frühstücksbuffet“ ist reichhaltig: Einen zünftigen Start in den Tag gibt es bei der Parfümerie am Stadtbrunnen mit Weißwurst, Brezeln und Bier. Zu etwas dezenterem Geschmack lädt Jasmina Kreso in ihren Modeladen ein. Neben Sekt und Donuts in jedweder Variation gibt es professionelle Beratung gleich dazu. Christine Felies ist an diesem Morgen auf der Suche nach einer Abendgarderobe.

Die Tüte mit den neuen Lieblingsstücken ist schnell gepackt, der Griff zum Sektglas ist damit gleich entspannter. „Ich schätze die Läden in der Altstadt sehr“, sagt Felies, „das Frühstück gibt vielen die Gelegenheit, sich auch mal anders mit den Geschäften auseinanderzusetzen.“ Oft habe man im Alltag nicht die Zeit oder den Nerv, das gesamte Angebot zu studieren. Verdutzte Fragen wie „Ach, sowas gibt es?“ begegneten Felies nicht selten. „Deswegen ist mein Tipp: Augen auf“, sagt sie und hebt das Sektglas. Kreso bestätigt: „Die Besucher nehmen die Veranstaltung sehr gerne an.“ Dabei locke die andere Atmosphäre, die das Frühstück mit sich bringe. „Man kommt auch schneller ins Gespräch und bei gutem Essen macht das immer Spaß“, erzählt sie weiter.

Ein Neuling bei dieser Herbstausgabe ist Diana Dutiné-Löhr. Sie schaut erstaunt auf die zwei leeren Kochtöpfe, in denen sich am Vormittag noch etwa anderthalb Kilo Nudeln befunden haben. „Mir war gar nicht klar, dass die Altstadt so unterwegs sein kann“, sagt sie mit großen Augen. Noch sind die Schaufenster von „Dianas Kochwerk im Lädchen“ verhängt, denn die Renovierungsarbeiten für die neue Anlaufstelle, wenn es um Nudeln geht, eröffnet erst am 7. Oktober offiziell.

„Ich wollte aber schon einmal die Neugierde stillen“, sagt Dutiné-Löhr. Und die ist da: Der Strom von interessierten Passanten, die einen Blick hinter die Scheiben werfen wollen, versiegt auch nicht, als die Probeportionen Spaghetti leer sind. Beliebt sind die Lose der Tombola, deren Erlös diesmal der Dietzenbacher Tafel zugutekommt. Das Kontingent, das Irmgard Weber von der Parfümerie bei sich hatte, ist schnell ausverkauft. „Die Leute nehmen das Frühstück sehr gut an, auch wenn es regnet“, erzählt sie. Bei einem Schauer haben die Gäste kurzerhand die Bierbänke unter das Vordach geschoben und den nächsten Sonnenschein abgewartet.

„Es ist einfach schön, wie viel Mühe sich die Läden geben, das kann man dann schonmal würdigen“, findet Besucherin Marion Brandel. „Es ist auch so, dass sich die Kunden schon hier verabreden“, erzählt Weber. Jens Hinrichsen etwa hat die Chance ergriffen, mit seinem seinen Bruder zu frühstücken, der eigentlich in Australien lebt. „Wenn so etwas stattfindet, wenn ich gerade zu Besuch bin, bin ich natürlich dabei“, sagt der Auswanderer. „Schön habt ihr’s hier“, findet er. Neben „Dianas Kochwerk“ nehmen Arne Brokmeier und der „Beeren Knecht“ erstmals an dem Altstadtfrühstück teil. Während letzterer mit Obstsalat aufwartet, veranstaltet der Blumenbinder eine „Tortenschlacht“ in seinem Geschäft. Erst zur Mittagsstunde löst sich die Menschentraube vor und in den Geschäften auf.

Von Lisa Schmedemann