200 Rettungskräfte am Dietzenbacher Bahnhof im Einsatz - das ist der Hintergrund

Am Bahnhof in Dietzenbach ist die Feuerwehr mit 200 Rettungskräften vor Ort und durchkämmt eine S-Bahn. Grund zur Besorgnis gibt es aber nicht.

Dietzenbach/Heusenstamm – Es wirkt alles täuschend echt: Ein technischer Defekt der S-Bahnlinie 2 verlangt den Großeinsatz der Feuerwehr am Bahnhof in Dietzenbach. Zwei Schwer-, drei Mittelschwer- und 15 Leichtverletzte müssen aus dem auf freier Strecke stehenden Zug gerettet und ärztlich versorgt werden, zehn weitere Fahrgäste erleiden einen Schock. Im Inneren der Waggons spielen sich dabei teils dramatische Szenen ab; Verletzte und Traumatisierte rufen um Hilfe, schreien. Der Einsatz wird durch randalierende und pöbelnde Jugendliche erschwert. Der Zugführer, der zunächst nicht auffindbar war, wird später in der näheren Umgebung verwirrt gefunden. Auch er steht noch unter Schock und kann keine Aussagen zum Unfallgeschehen machen.

Dies war das Szenario, das die Retter am späten Freitagabend erwartete. Einsatzleiter Michael Plahusch wird später den 200 Einsatzkräften nach Abschluss der Katastrophenschutzübung für ihren guten und koordinierten Einsatz danken. Auch Übungsleiterin Katrin Rebell lobt: „Alles verlief überwiegend wie erwartet, jetzt müssen wir uns genau anschauen, was während der Übung gut und was nicht gut gelaufen ist“, betont sie. „Wir werden die Mängel, die heute aufgetreten sind, analysieren und ausmerzen, damit sie im Ernstfall nicht auftreten.“ Jeder Teilnehmer soll seine Grenzen austesten können, Fehler machen und lernen, in einer so schwierigen Situation die richtigen Entscheidungen zu treffen.

+ Die Feuerwehr probt den Ernstfall. © Wittekopf, Burghard

Dietzenbach: Deutsches Rotes Kreuz, Deutsche Bahn und Bundespolizei sind ebenfalls dabei

Eine so umfangreiche Übung muss sehr gut vorbereitet werden. Einsatzzentrale ist zunächst das Gebäude der Feuerwehr Heusenstamm. Bereits gegen 18 Uhr begrüßen die Schlossstädter dort die Feuerwehren aus Neu-Isenburg, Dreieich, Obertshausen/Hausen, Rembrücken, Dietzenbach und Rodgau. Das Deutsche Rote Kreuz ist mit einem Betreuungs- und einem Sanitätszug vertreten, die Deutsche Bahn hat ihren Notfallmanager vor Ort. Auch die Bundespolizei ist mit Einsatzkräften vertreten; ihre Aufgabe ist die Unfallermittlung.

Um möglichst realistische Szenen zu garantieren, haben vier Mitarbeiter der Abteilung „Notfalldarstellung“ des Deutschen Roten Kreuzes 30 Mimen geschminkt und instruiert. Betrunkene, Schwerverletzte, Schwangere, Verwirrte und weitere Charaktere werden benötigt. „Für den Betrunkenen haben wir hier eine kleine Flasche Sekt, damit er eine Fahne hat“, sagt Randolf Schlapp, Leiter der Notfalldarstellung.

Bei Übung in S-Bahn in Dietzenbach nehmen 30 Mimen teil

Jeder Mime darf sich eine Rolle und Aufgabe aussuchen. Auf einer eingeschweißten Karte ist der Künstlername, das Alter und die zu spielende Rolle notiert. „Wer möchte heute schwanger sein?“, fragt Pamela Ewers vom Schminkteam. Doch eine „Schwangere“ ist erst einmal nicht zu finden. „Es gibt noch den traumatisierten Marvin (20), der sich jammernd an seine Mutter klammert, und einen Dr. Thomas Schulz (38), der ständig mit seiner Sekretärin telefoniert und die Rettungskräfte ignorieren soll“, sagt Ewers.

Die Verteilung der Rollen geht zügig vonstatten. Dann werden die Mimen geschminkt. Tiefe Schnittwunden werden mit Wachs modelliert und mit roter Farbe täuschend echt bemalt. „Haben wir vielleicht Glassplitter dabei?“, fragt Ewers. Sie schminkt den Arm von Mime Szigmund Orodnikowczsik.

+ Die Mimen werden geschminkt. © Wittekopf, Burghard

Während der Schminktrupp die Darsteller vorbereitet, instruieren die Führungskräfte alle weiteren Teilnehmer. Katrin Rebell klärt organisatorische Fragen, Bernd Häfner, Notfallmanager der DB-Netz, erklärt die Alarmierungswege der Deutschen Bahn.

Fabio Corace von der DB Regio gibt wichtige Informationen, wie sich die Rettungskräfte beim Einsatz an den Gleisen zu verhalten haben. Dass eine Übung wie diese sehr wichtig ist, zeigt allein die Tatsache, dass Personenunfälle an der Bahn nicht selten sind. Vier Einsätze in der Woche seien dabei keine Seltenheit. „Die Züge werden immer leiser und schneller“, sagt Corace. „Viele Menschen unterschätzen die Gefahr!“

Das Szenario: S-Bahn bei Dietzenbach wird zur Notbremsung gezwungen

Die eigentliche Übung findet in Dietzenbach hinter dem Bahnhof statt. Das Szenario: Ein technischer Defekt hat den Führer eines S-Bahn-Zuges um 22 Uhr zu einer Notbremsung gezwungen. In dem Zug befinden sich 30 Fahrgäste, die bei dem Notfall teils schwer verletzt wurden. Der Zugführer kann sich noch einen Überblick über die Situation verschaffen und gibt die Meldung „Betriebsgefahr mit Personenschaden“ an den Fahrdienstleiter weiter. Dieser alarmiert die Einsatzleitzentrale, die wiederum Feuerwehr und Rettungsdienst einschaltet.

Alles geht jetzt sehr schnell. Bereits wenige Minuten nach dem Absetzen des Notrufs wird ein Einsatzleitwagen der Feuerwehr Dietzenbach vorgefahren. Die eintreffenden Kräfte erkunden zunächst die Lage. Der Zug ist innen beleuchtet, aus der hinteren Fahrerkabine dringt Rauch in das Innere der S-Bahn. Die Türen lassen sich nicht öffnen und der Zugführer ist nicht auffindbar. In den Waggons befinden sich Personen, einige klopfen hilferufend an die Scheiben. Da der Zug fahruntüchtig ist, müssen die Personen auf der freien Strecke aus der Bahn gerettet werden.

Entlang der Gleise gibt es eine zwei Meter breite Böschung, die mit Dornengestrüpp zugewachsen ist. Schnell werden Elemente herangebracht und zu einem begehbaren Weg zusammengefügt, über den die Einsatzkräfte die Bahn erreichen. Nach dem Entriegeln der Tür können die ersten Retter die Bahn betreten. Jetzt gilt es erst einmal, jene Verletzten zu finden, die am dringendsten Hilfe benötigen.

+ Übung der Feuerwehr in Dietzenbach. © Wittekopf, Burghard

Übung in Dietzenbach als Lerneffekt für den Ernstfall

Eine Frau hat eine große Platzwunde an der Stirn, und das Blut läuft herunter. Ihr Mann hat starke Nackenschmerzen, vermutlich ein Schleudertrauma. Schwieriger ist die Situation für eine Frau, die auf dem Boden liegt. Sie hat eine Beckenringfraktur und kann sich nicht bewegen. Wenn sie jetzt angehoben und transportiert wird, besteht die Gefahr einer Querschnittslähmung.

Deshalb entscheiden die Kräfte, dass sie eine spezielle Trage verwenden, auf der die Person fixiert werden kann. Doch diese muss erst herangeholt werden, deshalb übernimmt eine Rettungskraft die Beobachtung und Beruhigung der Verletzten, während sich die anderen um die Rettung weiterer Verletzter kümmern.

Gut eine Stunde nach Eintreffen der Einsatzkräfte ist der letzte Fahrgast gerettet und wird im inzwischen aufgestellten Rettungszelt ärztlich versorgt.

Die Geretteten äußern sich durchweg positiv über den Einsatz. „Die Situation war teilweise beklemmend, aber die Retter haben stets die Ruhe bewahrt, uns beruhigt und sicher aus dem Zug befreit“, sagt Mime Orodnikowczsik.

+ Die Feuerwehr probt in Dietzenbach für den Ernstfall. © Wittekopf, Burghard

Übungsleiter Steffen Ball hat den Einsatz sehr genau verfolgt. „Es lief sehr gut, auch wenn einige falsche Entscheidungen getroffen wurden.“ Aber das sei ja Zweck der Übung. „Jeder muss lernen, wie er in der Situation richtig handelt.“ Von Burghard Wittekopf

Bei der Kerb in Dietzenbach sorgte derweil ein Flugsimulator für Aufsehen.