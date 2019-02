Haushalt mit Stimmen der einstigen Partner verabschiedet

Dietzenbach – Fast so als hätte es den Koalitionsbruch vor einem knappen Jahr nicht gegeben: Mit den Stimmen der SPD, CDU und WIR-BfD wurde der Entwurf des Haushalts 2019 in der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten verabschiedet. Von Christian Wachter

Den Reigen der Haushaltsreden eröffnete Ronald Buchmüller (WIR-BfD): „Sicherlich werden Sie sich jetzt fragen: Was ist denn mit dem Buchmüller los, Sakko, weißes Hemd, Fliege ...“ Den Grund lieferte er gleich nach: „Die Vorlage eines Haushalts, der seit 2003 zum ersten Mal wieder ausgeglichen ist.“ Natürlich wisse man aber auch, dass der vorliegende Haushaltsplan von einer guten Portion Optimismus geprägt sei. Unter meteorologischen Gesichtspunkten betrachtet, habe man es mit einem nicht ganz stabilen Hochdruckgebiet zu tun.

So bestehe das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt auf eine Änderung der Haushaltssatzung und des Haushaltssicherungskonzepts. „Grund ist, dass die Stadt die Tilgung der Restschuld aus den Kassenkrediten, nach Teilablösung durch die Hessenkasse, auf acht Jahre verteilt hat.“ Durchaus nachvollziehbar sei die Ansicht des RPs, dass durch weitere Tilgungen ab 2024 die Stadt dann nicht in der Lage sei, so hohe Belastungen tragen zu können. „Dies bedeutet, dass mit zukünftigen Haushaltsplänen nicht nur eine schwarze Null, sondern ein Überschuss von 1,5 Millionen Euro erreicht werden muss.“

Auch CDU-Fraktionschef Manuel Salomon sah nicht nur Sonnenschein: „Jedes Dietzenbacher Kind, das heute geboren wird, schuldet der Kommune rund 3700 Euro. Denn wir übertragen unter Berücksichtigung der Entwicklungsmaßnahme und der Rückzahlungen für die Hessenkasse Schulden von rund 125 Millionen Euro.“ Dennoch habe man den Jahresverlust seit dem Beitritt zum Schutzschirm um knapp elf Millionen Euro reduzieren können und, „zumindest auf dem Papier“, den ersten ausgeglichenen Haushalt seit 2003. „Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die positive Entwicklung der letzten Jahre maßgeblich durch höhere Zuweisungen und Steuereinnahmen geprägt wurde“, mahnte er. Die Wirtschaft wachse um zwei Prozent, die Haushaltsabgaben um sechs. „Konsequenterweise werden wir jene Anträge ablehnen, die weitere Ausgabenerhöhungen beinhalten.“

Jerome Alex, Fraktionsvorsitzender der SPD, wollte zu Beginn festgehalten wissen, dass Hessens Kommunen „systematisch unterfinanziert sind“. Folglich müsse man zum „Hilfsprogramm“ Hessenkasse nicht danke sagen. Bei einer klammen Haushaltslage gebe es die Gefahr, dass der soziale Bereich leide. Den Haushaltsanträgen der Sozialdemokraten könnten die anderen Fraktionen ruhig zustimmen, man wolle nur das Geld, das man habe, neu investieren. Tatsächlich Zustimmung fand etwa der Antrag, die kw-Vermerke (Wegfallvermerke) der beiden Stellen in der Jugendarbeit aufzuheben. Keine Mehrheit wiederum gab es für das Ansinnen, die Position „Honorarmittel für Projekte in Kita und Schule“ in Höhe von 25 000 Euro einzufügen.

„Schwarze Wolken“ aufziehen sah Grünen-Fraktionschefin Andrea Wacker-Hempel. Denn beim Ausgleich des Haushalts in den kommenden Jahren sei man von der Wirtschaftslage abhängig. Wenn die Gewerbesteuer nicht mehr so sprudle, wie in den vergangenen Jahren, merke man das erst mit Verzögerung. Die Gefahr einer Grundsteuererhöhung mahne zur Sparsamkeit. Ein zentrales Anliegen der Grünen, die Investition in Höhe von 600.000 Euro für einen Lkw-Parkplatz zu streichen, konnte erst gar keine Mehrheit finden, weil zuvor nach einem Änderungsantrag einen Sperrvermerk für diese Position gegeben hatte. Wacker-Hempel betonte, dass „nur ein überregionales Angebot“ helfen könne. „Da käme die Lkw-Maut endlich mal unten an.“

Jens Hinrichsen (DL/FW-UDS) sah ein „zu hoch gesetztes Niveau bei den Einnahmen“ und fürchtete, dass der „Platzhalter bei der Grundsteuer steigen“ werde. „Wir haben keine Null, sondern Minus zwei Millionen.“ Der FDP-Fraktionsvorsitzende Sven Hartmann berichtete, bei der Einschätzung der Einnahmen zu „Kollege Hinrichsen zu tendieren“. „Wir hatten viele gute Jahre, auch durch den Kommunalen Finanzausgleich. Das wenigste davon ist selbst erwirtschaftet, was nicht heißt, dass uns das Geld nicht zusteht.“ Er sehe positiv, dass man eine Erhöhung der Grundsteuer vermeiden kann. „Wenn die Wirtschaft einbricht, sind aber alle Zahlen Makulatur.“ Heinrich Eckert, Fraktionsvorsitzender der AfD, sah die Zahlen „vom Optimismus getragen“ und sagte in Sachen Grundsteuer: „Wenigstens haben wir noch ein glückliches Jahr.“

Etwas anders sieht es im Dietzenbacher Parlament künftig personell aus. Als neues Mitglied des ehrenamtlichen Magistrats eingeführt, verpflichtet, ernannt und vereidigt wurde Cengiz Hendek. Seinen Platz in den SPD-Reihen übernimmt Annette Achterrath. Luise Oberdorfer, die auf dem nächsten Listenplatz stand, hatte verzichtet.

