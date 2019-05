Bauvarianten fürs „letzte Filetstück“

Im Ausschuss für Städtebau, Verkehr und Umwelt stand das Baugebiet an der Nordweststraße auf der Tagesordnung. Und das nicht zum letzten Mal.

Dietzenbach – Harald Nalbachs Wunsch wurde schließlich doch noch erhört. Zumindest eine Abstimmung, meinte der Vorsitzende des Ausschusses für Städtebau, Verkehr und Umwelt, hätte er ja schon ganz gerne. Und so hatten die Parlamentarier, bei einer Enthaltung der AfD, nichts dagegen, dass die Deutsche Stadt- und Grundstückentwicklungsgesellschaft eine „Teilfläche von 10.900 Quadratmetern des Grundstücks Flur 42“ an die Globus Holding verkauft. Zu einem Preis von 1.058.499 Euro. Seit anderthalb Jahren, heißt es in der Vorlage des Magistrats, führe die Wirtschaftsförderung Gespräche über die Expansion des Bau- und Gartenmarktes zwischen Vélizy- und Albert-Einstein-Straße. Das Unternehmen beabsichtigt, eine Kalthalle mit 3900 Quadratmetern zu bauen. Die Mitarbeiterzahl soll von 72 auf 85 erhöht werden, Globus übernimmt außerdem anteilig die Kosten für die notwendige Umleitung der Fernwasserleitung.

Ein klares Meinungsbild in einer anderen Angelegenheit steht noch aus. Es geht um das Baugebiet 105 an der Nordweststraße. Die Aufstellung eines Bebauungsplans wurde eigentlich schon im Juli 2016 beschlossen. Bedingt durch personelle Engpässe und Veränderungen aber, so wird es vom Magistrat ausgeführt, kam das Planverfahren zeitweise zum Erliegen. Im Antrag werden nun zwei Varianten vorgestellt, von denen eine nicht weiterverfolgt werden soll. Die favorisierte Option sieht Reihenhausbungalows mit maximal jeweils zwei Wohneinheiten auf elf Baugrundstücken vor, mit einer Ausrichtung von West nach Ost. Die Variante, die verworfen werden soll, würde auf zehn Grundstücken freistehende Familienhäuser vorsehen, ebenfalls mit maximal zwei Wohneinheiten und einer Nordwest-Südost-Ausrichtung.

Begründet wird der Appell für die erste Variante damit, dass sie eine Wendemöglichkeit für den Anliegerverkehr beinhalte, die bei der Stichstraße bei der Einfamilienhaus-Lösung nicht gegeben sei. „Berücksichtigt wurde damit, dass die Müllabfuhr zur Gefahrenvermeidung keinerlei Rückwärtsfahrten mehr durchführen darf.“ Auch dem steigenden Anliegerverkehr, durch Paketzusteller etwa, müsse man Rechnung tragen.

Dass der Antrag auch die vom Regierungspräsidium formulierte Forderung nach einer höheren Verdichtung aufgreift, befand Harald Nalbach als „unlogisch“, schließlich falle die Verdichtung bei der vom Magistrat favorisierten Variante geringer aus. Beide Vorschläge, betonte Bürgermeister Jürgen Rogg, erfüllten nicht das, was das Regierungspräsidium fordere. „Da sind wir weit weg davon und müssen ohnehin in die Diskussion gehen.“

Für Andrea Wacker-Hempel, Fraktionschefin der Grünen, ist das Areal „ein Freizeitgebiet, bei dem eine enge Bebauung erdrückend wäre“. Die Grundstücke seien so hochwertig, dass sie denen im Baugebiet 70 – am Gustav-Heinemann-Ring also – in nichts nachstehen. „Es ist eines unserer letzten Filetstücke.“ Städtebaulich allerdings, argumentierte Gabi Guddat, Abteilungsleiterin für Stadtentwicklung, sei die Version mit den Reihenhäusern ein Favorit, weil man sich am vorhandenen Bestand orientiere. Thomas Goniwiecha (CDU) plädierte dafür, in dem Antrag die Varianten auszutauschen, sodass die Lösung mit den Einfamilienhäusern priorisiert wird. Bengü Karakuz (SPD) sah Klärungsbedarf innerhalb ihrer Fraktion und bat darum, noch nicht abzustimmen.

Auch eine Bürgerin bekam Rederecht. Die Immobilienökonomin Nives Possamai stellte sich als Mutter des Stadtverordneten Nils Steinheimer vor, weshalb sowohl er als auch sein Vater Günter den Saal zeitweilig verließen. Sie sei begeistert von den Familienhäusern, ein Konzept, nach dem auch ihr Sohn gerne bauen würde. Dietzenbach habe einen schlechten Ruf, man brauche Menschen mit Kaufkraft, gerade für den Einzelhandel. In Dietzenbach baue man zu gleichen Kosten wie in anderen Orten, habe allerdings einen geringeren Wert. „Ein 08/15-Bau wäre verheerend“, sagte sie.

VON CHRISTIAN WACHTER