Casting: Reiner Wagner sucht für neue Stücke die passende Besetzung

Für die anstehenden Theaterstücke des Dietzenbacher Autoren Matze Lang hat sich Reiner Wagner nun auf die Suche nach der passenden Besetzung begeben. Zwei der Stücke sind bereits für Herbst geplant.

Dietzenbach – Wagner streckt jedoch auch die Fühler nach Charakteren aus, die im Jubiläumsjahr der Stadt mit ihm zusammen die Rocky-Horror-Picture-Show auf die Bühne bringen.

Das schräge Musical rund um den noch schrägeren Wissenschaftler Frank N. Furter reizt Tanja Pankotsch-Laudan seit Längerem. Die Heusenstammerin ist Teil des Eva-Zeidler-Ensembles und bringt bereits Bühnenerfahrung mit. „Rocky war schon immer mein Traum“, erzählt sie. Für das Casting muss sie jedoch vorerst in die Rolle einer besorgten Ehefrau schlüpfen und Wagner dazu bewegen, zum Arzt zu gehen. Die Sorge um den Ehemann rührt von der Tatsache, dass er auf sein Feierabendbier verzichtet – mehr als ungewöhnlich für den wortkargen Hermann. Das Stück bietet die Möglichkeit, sich rührend, sauer oder gewieft zu zeigen. Wer Theater spielt, muss auch die Körpersprache mit einbinden. Während die Hand von Pankotsch-Laudan automatisch die Schulter des Ehemanns erreicht, streift jene von Carmina Spinelli diese eher zögerlich. Mit der Zeit gewinnt die Dietzenbacherin an Mut und hebt die Stimme, die zuvor noch vor Aufregung gezittert hat. „Ich stehe zum allerersten Mal auf der Bühne“, erläutert die 60-Jährige. Das Lampenfieber falle aber etwas weniger groß aus, da Karaoke zu ihren Hobbys gehört. „Sänger können wir immer gebrauchen, gerade in Hinblick auf Rocky“, erwähnt Wagner und lockt damit den Bühnenneuling ein wenig aus der Reserve.

Im Vorfeld hat der Theaterchef bewusst auf nähere Angaben zu Erfahrung und Talenten verzichtet. Die mehr als zehn Kandidaten hat er im Halbstundentakt eingeladen, um sich überraschen zu lassen. „Oft sehe ich jemanden und weiß direkt, welche Rolle ich ihm zuweise“, erzählt Wagner. Das Konzept hat er während des Altstadtfrühstücks Anfang des Monats zum ersten Mal für das junge Ensemble „Kindsköpp“ erprobt und nun für Erwachsene aufgegriffen. „Meine Enkelin hatte dort mitgemacht und kam ganz euphorisiert zurück“, sagt Birgit Friedel.

Das habe sie dazu bewegt, ihre alte Leidenschaft wieder aufleben zu lassen. „Früher habe ich mal in verschiedenen Theaterstücken mitgespielt“, erinnert sie sich. Doch Beruf und Familie spannten sie zu sehr ein, weshalb sie das Schauspiel an den Nagel hing. Wie manch anderer hat sich die Dreieicherin erst am Morgen dazu entschlossen, am Casting teilzunehmen. Wagner ist flexibel. „Dann spielen die Eingeplanten und Spontanen eben zusammen“, sagt er locker. „Während andere Ensembles ein Jahr für ein Stück proben, üben wir nur vier bis acht Wochen“, erläutert der Theaterchef den Interessenten. Dafür aber umso intensiver. Dies gelte für das Jubiläumsmusical gleichermaßen wie für „Keinohrhasen“ und „Liebe im Büro“ aus Langs Feder.

„Wir hatten vom blutigen Anfänger bis hin zu einem, der auf dem Weg zum Profi ist, wirklich alles dabei“, resümiert Wagner. Beides sei ihm recht. „Neulingen muss man noch viel beibringen, das ist auch ein Vorteil“, meint er. „Erfahrene Laien“ neigten zu übertriebener Gestik und Mimik. Für Wagner ist Natürlichkeit und Authentizität der Schlüssel. „Sonst guckt sich das Publikum tot“, weiß er. Er selbst ist mit dem Zuschauen noch nicht fertig. „Es gibt noch mehr, die gerne vorspielen möchten“, berichtet er. Das nächste Casting wird vor den Sommerferien stattfinden.

Die Premiere des Stücks „Zum weißen Rössl am Bieberbach“ am Dienstag, 30. April, ist bereits ausverkauft. Die weiteren Termine sind am 4., 10., 11., 17., 18., 24., und 25. Mai sowie der 1., 14., und 15 Juni. Karten gibt‘s auf thesa.de und bei Schreibwaren Müller (Bahnhofsstraße 22) zum Preis von 22 Euro. Restkarten sind gegebenenfalls noch an der Abendkasse. Infos: Telefonnummer 0173/3902826.

VON LISA SCHMEDEMANN