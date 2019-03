Diskussionen um Spielplatz an der Barbarossastraße - jetzt wollen Anwohner helfen

Es wird spannend, als das Thema „Erstellung eines Spielplatz-Katasters“ zur Aussprache kommt, denn die drohende Schließung des Kinderspielplatzes an der Barbarossastraße, hat Betroffene veranlasst, im Ausschuss für Städtebau, Verkehr und Umwelt vorzusprechen und das Thema aus Sicht der Anwohner vorzutragen.

Dietzenbach – In dem Antrag, der von den Fraktionen DL/FW-UDS, „Die Linke“ und der FDP aus aktuellem Anlass gestellt wurde, geht es um die Erstellung eines Spielplatz-Katasters. Dieses Kataster soll Informationen über die Ausstattung, den Zustand und den Investitions- und Instandhaltungsbedarf der Spielplätze in der Kreisstadt bereitstellen und den Stadtverordneten damit eine Entscheidungshilfe bieten.

Gegen die aktuelle Schließung des kleinen Spielplatzes an der Barbarossastraße in Steinberg wenden sich betroffene Bürger. Der Sprecher der Gruppe, Thorsten Berens, trägt die Bedenken vor. Demnach werde der Spielplatz „sehr wohl von den Anwohnern genutzt“. Den Aspekt, dass sich der in der Nähe liegende Spielplatz an der Limesstraße zum Spielen eigne, verneint er. „Dieser Platz ist nicht für kleine Kinder geeignet. Zum einen ist er nicht umzäunt“, sagt Berens, „zum anderen sind dort nicht die altersgerechten Spielgeräte“. Um die Kostenfrage zu „entschärfen“, bietet der Sprecher die Beteiligung der Anwohner an. „Wir werden den Spielplatz selbst pflegen, vornehmlich Rasen mähen und Müll wegräumen“, schlägt er vor. Dieser Vorschlag findet großen Anklang unter den Mitgliedern des Ausschusses. Sie empfehlen, dass der Antrag für die Stadtverordnetenversammlung am Freitag, 5. April, 19 Uhr, im Rathaus (Europaplatz 1) um den Erhalt des Spielplatzes „Barbarossastraße“ erweitert beziehungsweise geändert werde.

Von Burghard Wittekopf